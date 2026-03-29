Potez koji preispituje kolonijalnu prošlost: Francuska vraća "bubanj koji govori" nakon jednog vijeka

Fracuski predsednik Emanuel Makron je još prije par godina najavio povratak predmeta u njegovu domovinu, ali je restitucija dobila svoj epilog tek početkom ovog meseca.

Takozvani "bubanj koji govori" na lokalnom jeziku Djidji Ayôkwé, veliki je instrument koji je imao ključnu ulogu u životu zajednica u Obala Slonovače. Za lokalno stanovništvo on nije samo stvarao muziku, već je bio "jezik" i služio za komunikaciju.

Bubanj je prenosio poruke između sela, najavljivao opasnost, okupljao ljude na ceremonijama i povezivao žive sa precima.

Otmica stara jedan vijek

Krajem 19. vijeka, tokom francuske kolonijalne ekspanzije u Zapadnoj Africi, ovaj bubanj je odnet iz domovine. Takvi činovi u to doba nisu bili rjetkost. Hiljade predmeta raznih namjena završili su u evropskim muzejima, uzeti od naroda kojima su pripadali i istrgnuti iz konteksta koji su nosili.

Ali za zajednice iz kojih su potekli, ti predmeti nikada nisu bili samo "eksponati". Oni su bili dio identiteta, sjećanja i duhovnog kontinuiteta.

Zato danas vraćanje ovog bubnja u domovinu, nije samo čin prihvatanja kultura, već i dio šireg procesa u kom evropske države preispituju svoju kolonijalnu prošlost i odnos prema kulturnom nasljeđu drugih naroda.

Sve češće, muzeji i vlade pristaju na restituciju, uz priznanje da istorija nije samo ono što se čuva, već i pitanje pripadnosti. Stoga ne čudi potez francuske vlade, koja je eksponat prepoznala kao važan i značajan za lokalnu zajdenicu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron još 2021. godine obećao je restituciju ovog predmeta, ali je odluka ratifikovana tek ove godine pred parlamentom.

Nakon dugotrajnih pregovora, on je put povratka u domovinu krenuo iz jednog od mnogobrojnih muzeja Pariza gdje je bio izložen i početkom ovog mjeseca stigao u Abidžan, gdje je dočekan uz svečenu ceremoniju.

