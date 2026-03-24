logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuski fudbaleri u ekstravagantnoj garderobi stigli na okupljanje

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbalska reprezentacija Francuske okupila se pred mečeve u martu, a i ovoga puta su stajlinzi fudbalera privukli veliku pažnju.

Izvor: Twitter/@heis_fede/Screenshot

Moda i Francuzi idu ruku pod ruku i zbog toga je svako okupljanje fudbalske reprezentacije "trikolora" uvijek u centru pažnje. Ne bježe od fotografa, od svjetala reflektora, štaviše žele da pokažu šta su to obukli pred dolazak na okupljanje državnog tima, pa je tako i ovoga puta bilo modnih "krikova".

Pogledajte fotografije fudbalera Francuske koji su se pojavili na okupljanju u martovskom ciklusu, posebnu pažnju privukli su Ugo Ekitike i Majkl Olise:

Navijači su pohvalili stajling Kilijan Mbapea, Usmana Dembelea i Adrijena Rabioa, dok su neki drugi pak bili kritikovani što su se previše "modirali" za okupljanje reprezentacije, ali ih to ne pogađa. Znamo da je uvek u centru pažnje i Žil Kunde iz Barselone, ali ovoga puta nije bio na spisku Didijea Dešana, tako da nismo vidjeli kako bi se obukao za nastup u državnom timu.

S kim igra Francuska?

Pred fudbalskom reprezentacijom Francuske su mečevi sa Brazilom (26. marta) i potom Kolumbijom (29. mart), što će biti priprema pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadu koje ovog ljeta očekuje "trikolore", koji su opet među glavnim favoritima za titulu:

  • golmani: Luka Ševalije, Majk Manjan, Bris Samba
  • odbrana: Luka Dinj, Pjer Kalulu, Ibrahima Konate, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano, Luka Ernandez, Teo Ernandez, Malo Gusto.
  • vezni red: Eduardo Kamavinga, Ngolo Kante, Manu Kone, Adrijen Rabio, Oreljen Čuameni i Varen Zair-Emri.
  • napad: Manes Aklijuš, Rajan Šerki, Usman Dembele, Dezire Due, Ugo Ekitike, Kilijan Mbape, Majkl Olise, Randal Kolo Muani i Markus Tiram.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC