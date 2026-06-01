Luis Suarez nije pozvan na Svjetsko prvenstvo: Selektor Urugvaja Marselo Bijelsa ostao dosljedan

Najveći napadač u istoriji reprezentacije Urugvaja neće igrati na Svjetskom prvestvu. Marselo Bijelsa je ostao dosljedan sebi i odbio ga.

Selektor Urugvaja Marselo Bijelsa (70) nije pozvao legendu urugvajskog i svjetskog fudbala, Luis Suareza (39). Za razliku od svog saigrača Lionela Mesija, Suarez neće doći iz Intera iz Majamija na okupljanje, iako je igrao na svakom Mundijalu još od 2010. godine.

Umjesto njega, u napadu će biti najzvučnije ime biti Darvin Nunjez (26) iako ne igra za Al-Hilal još od februara zbog saudijskog pravila o broju stranaca. Njegov klub je zimus procijenio da će dozvoljenu "kvotu" iskoristiti na Karima Benzemu, što je bivšeg špica Liverpula koštalo mjesta u timu.

Kraj Nunjeza, najistureniji napadači su "radilica" Rodrigo Agire (31) iz meksičkog Tigresa i Federiko Vinjas (27) iz Ovijeda. Mnogo zvučnije urugvajske zvijezde igraju u drugim linijama tima. Tu su vicekapiten Real Madrida Federiko Valverde (27), vezista Totenhema Rodrigo Betankur (28), Manuel Ugarte (25) iz Mančester junajteda, Ronald Arauho (27) defanzivac Barselone, kapiten Hoze Marija Himenez (31) iz Atletiko Madrida...

Kako je puklo između Suareza i Bijelse?

Tako će Urugvajci poslije čak 20 godina zaigrati na Svjetskom prvenstvu bez najboljeg strijelca u istoriji reprezentacije, koji je postigao čak 69 golova u 143 nastupa. Ovakva odluka izazva ogromnu pažnju, ali teško je reći da je neočekivana, s obzirom na to da Bijelsa nije zvao ni do sada Suareza, već je legendarni Urugvajac odigrao posljednji meč za nacionalni tim prije skoro dvije godine i tada se povukao, ljut zbog tretmana koji ima kod selektora.

Suarez je zamjerio Bijelsi način na koji vodi i na koji se ophodi prema igračima, najavljujući da će igrači "eksplodirati kada dođu do ivice". Ipak, ovog maja se pokajao. "Rekao sam nešto što nije trebalo. Nikad ne bih odbio nacionalni tim ako sam mu potreban".

Međutim, Bijelsa je u međuvremenu uveliko napravio tim bez njega, iako je Suarez jedan od najvećih u istoriji tog tima, koliko god bio kontroverzan. U četvrtfinalu 2010. protiv Gane Milovana Rajevca je igrao rukom i pomogao ekipi da uđe u polufinale, a četiri godine kasnije je bio suspendovan jer je grizao štopera Italije Đorđa Kjelinija. I četiri godine kasnije, u Rusiji 2018. godine bio je starter na putu Urugvaja do četvrtfinala protiv Francuske, koja je tada postala prvak svijeta. Igrao je i četiri godine poslije toga u Kataru, ali nije pomogao ekipi da izađe iz grupe.

Ove sezone, Suarez je dao šest golova u 11 nastupa za Majami, a prošle nedjelje je postigao het-trik. Ipak, Bijelsa je ostao na pri svojoj odluci.

Ovo je tim Urugvaja za Svjetsko prvenstvo

Golmani: Serhio Ročet (Internasional), Fernando Muslera (Estudijantes), Santjago Mele (Monterej)

Odbrana: Giljermo Varela (Flamengo), Ronald Arauho (Barselona), Hoze Marija Himenez (Atletiko Madrid), Santjago Bueno (Vulvsi), Sebastijan Kaseres (Amerika), Matijas Oliveira (Napoli), Hoakin Pikerez (Palmeiras), Matijas Vinja (River Plejt), Huan Manuel Sanabrija (Real Solt Lejk)

Vezni igrači: Manuel Ugarte (Mančester junajted), Emilijano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentankur (Totenhem), Federiko Valverde (Real Madrid), Agustin Kanobio (Fluminense), Đorđijan de Araskaeta (Flamengo), Nikolas de la Kruz (Flamengo), Fakundo Pelistri (Panatinaikos) Rodrigo Salasar (Braga), Maksi Arauho (Sporting), Brajan Rodriges (Amerika)

Napadači: Rodrigo Agire (Tigres UANL), Federiko Vinjas (Real Ovijedo), Darvin Nunjez (Al Hilal)

Urugvajci će igrati u Grupi H, protiv Saudijske Arabije će nastupiti 15. juna u Atlanti, protiv Zelenortskih Ostrva 21. juna u Majamiju i protiv Španije u Gvadalahari u Meksiku, 26. juna.

