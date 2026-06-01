Angelina Topić osvojila treće mjesto, pa donijela iznenađujuću odluku

Autor Nebojša Šatara
Angelina Topić nastavlja da bilježi nevjerovatne rezultate, osvojila je treće mjesto na mitingu Dijamantske lige u Maroku.

angelina topic treca na mitingu dijamantske lige Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Angelina Topić nastavlja da pomjera granice. Osvojila je treće mjesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu (Maroko). Na jednom od najjačih atletskih takmičenja na svijetu.

U veoma jakoj konkurenciji, gdje su nastupile skoro sve vodeće svjetske atletičarke u ovoj disciplini, bila je pri samom vrhu. Preskočila je 1,94 metra i onda je donijela iznenađujuću odluku. Zajedno sa svojim ocem i trenerom Dragutinom Topićem riješili su da završe nastup bez daljih pokušaja pošto je 1,94m preskočila iz trećeg pokušaja.

Prvo mjesto pripalo je Jaroslavi Mahučih (Ukrajinka) sa 1,97 metara, druga je bila Australijanka Elenor Paterson sa istim rezultatom kao i Angelina (1,94).

Ovaj rezultat biće joj odličan uvod u ljetnju sezonu i nove uspjehe i ciljeve koje je postavila pred sobom. Nema sumnje da je čeka još mnogo uspjeha u budućnosti.

