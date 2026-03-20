Ponosni tata Dragutin objavio fotku sa Angelinom Topić, vicešampionskom svijeta

Dragutin Topić dobio je nasljednicu u pravom smislu te riječi. Nema sumnje da će Angelina poobarati još mnoge rekorde predstavljajući Srbiju na najvećim takmičenjima.

Nekadašnji srpski atletičar Dragutin Topić je danas najponosniji otac na svijetu, pošto je njegova nasljednica Angelina Topić postala vicešampionka svijeta u disciplini skok uvis. Tako je osvojila petu medalju na velikim takmičenjima i izjednačila sa sa svojim najvećim uzorom.

Dragutin sigurno nema ništa protiv što ga je stigla ćerka, a pred njom je još mnogo rekorda jer ima tek 20 godina. Topić se oglasio na društvenim mrežama poslije novog podviga Angeline.

Objavio je fotografiju na kojoj poziraju sa širokim osmijesima uz poruku: "Još jedna u nizu, vicešampionka svijeta".

Kako je došla do srebra?

Topićeva je potvrdila status jedne od najperspektivnijih sportistkinja na svijetu. Rutinski je preskakala sve visine do 2,01, što je bio rezultat koji je Jaroslavi Mahučik donio titulu svjetske šampionke.

Još dvije takmičarke Nikol Olislegers (Australija) i Julija Levčenko (Ukrajina) su podijelile drugo mjesto sa Topićevom.

