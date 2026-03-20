"Nikad mi se ovo nije desilo u karijeri": Angelina otkrila šta je šokiralo na Svjetskom prvenstvu

Angelina Topić priznala je da je ostala iznenađena zbog toga što je morala da preskoči skoro dva metra da bi došla do medalje.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Angelina Topić pokazala je još jednom svima sav svoj raskošni potencijal i talenat. Na Svjetskom prvenstvu u dvorani je osvojila srebro i to u konkurenciji atletičarki koje su mnogi iskusnije i duže su na sceni. Pokazala je da je pred njom svijetla budućnost u skoku uvis, ali je isto tako priznala i da je bila iznenađena time što je 1,99 metara morala da preskoči da bi bila u konkurenciji za neko od odličja.

"Bilo je dosta teško, nisam očekivala da će biti potrebna ova visina za medalju. Ne sjećam se da je u mojoj karijeri bilo potrebno 199 cm za medalju uopšte. Fokus je bio da skočim sve iz prvog pokušaja i to sam uspjela. Ova sezona je sezona iz snova, preskočila sam dva metra. Ušla sam na takmičenje sa dosta samopouzdanja, spremna i dugo sam iščekivala ovaj dan, da pokažem za šta sam spremna. I visinu od 2,01m sam imala u nogama, ali ne mogu da budem nezadovoljna sa preskočenih 1,99 metara", počela je Angelina.

Samo je Jaroslava Mahučik preskočila 201 cm, a letvicu su pored Angeline rušile Nikol Olislegers (Australija) i Julija Levčenko (Ukrajina). Bilo je malo tenzije dok je čekala.

"Bila sam prva koja je morala da preskače 201 centimetar i prva koja je rušila letvicu. Morala sam da čekam druge djevojke da vidim da li ću ostati na postolju. Drago mi je što nisam bila kao u Tokiju kada sam čekala dva sata. Brzo smo saznala da sam uzela srebro i drago mi je zbog toga. Pun fokus je bio da se skače sa prve. Drago mi je što sam postala konstantna na velikim visinama i što sam uspjela i na svim prethodnim takmičenjima da preskočim iz prve", zaključila je Angelina.

