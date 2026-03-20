Angelina osvojila srebro i pokazala zašto je u vrhu: Evo koliko je novca zaradila na Svjetskom prvenstvu

Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj, a sada je poznato i koliko novca je osvojila na tom takmičenju.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Angelina Topić je vicešampionka svijeta. Srpska atletičarka je na Svjetskom prvenstvu u dvorani u Torunu (Poljska) zauzela drugo mjesto. U teškoj konkurenciji je zauzela drugu poziciju, a ispred nje je bila samo Jaroslava Mahučik (Ukrajina). Sada je poznato i koliko novca je od toga Srpkinja zaradila.

Kao drugoplasirana je osvojila 20.000 dolara, a sa ovom medaljom se učvrstila i na trećem mjestu rang liste. Takođe, ovo joj je ukupno peta medalja sa najvećih takmičenja po čemu se izjednačila sa svojim ocem Dragutinom Topićem.

Angelina je sve visine u Poljskoj preskočila iz prve, bila je puna samopouzdanja, sve je išlo kako treba. Sve do visine od 2,01 metar. Iz sva tri pokušaja je srušila letvicu, a istu visinu su rušile i Nikol Olislegers (Australija) i Julija Levčenko (Ukrajina).

