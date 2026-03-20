Angelina Topić je vicešampionka svijeta: Veliki uspjeh mlade nade srpskog sporta

Mlada srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici počelo je na pravi način za srpske sportiste. Najveća nada i skakačica uvis Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju, dok je Boško Kijanović izborio plasman u polufinale u trci na 400 metara.

Angelina je od starta sjajno skakala, njeni skokovi su bili tehnički perfektni, ali je Ukrajinka Jaroslava Mahučik opravdala ulogu prvog favorita. Ostala je visina 2,01 samo san za Angelinu na ovom velikom takmičenju i sada joj fali još samo medalja sa Olimpijskih igara. Ona se tako izjednačila sa ocem Dragutinom Topićem sa pet medalja na seniorskoj sceni, a ima samo 22 godine.

Toipćeva je preskočila visinu od 1,99 metara i podijelila drugo mjesto sa Nikolom Olislegers iz Australije i Julijom Levčenko iz Ukrajine. Gledali smo jako uzbudljivo finale ali samo je Mahučik uspjela da prekoči 2,01. Napala je i narednu visinu, ali nije imala snage za novi svjetski rekord.

Reprezentacija Srbije će na velikom takmičenju u Poljskoj, imati osam predstavnika. Pored sve glavne uzdanice Angeline Topić i Ivane Španović, Srbiju će predstavljati i Milica Gardašević (skok udalj), Aleksa Kijanović i Strahinja Jovančević (trka na 60 metara), Boško Kijanović (trka na 400 metara), Bojan Novaković (60m sa preponama) i Aldin Ćatović (trka na 1.500 metara).

(MONDO)