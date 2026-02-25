Proslavljeni atletičar Dragutin Topić prokomentarisao je veliki uspjeh ćerke Angeline.
Bivši srpski atletičar Dragutin Topić na poseban način čestitao je ćerki Angelini nakon što je prešla čarobnu granicu od dva metra i oborila nacionalni rekord. Posebnu pažnju privukla je i reakcija Topića prije samog skoka ćerke, kad je bio miran i pažljivo pratio dešavanja, a onda i izliv emocija nakon što je Angelina ostvarila cilj.
"Magična granica probijena! Jer Angelina je prosto magična! I Namjerno Drugačija! 2.00 metra, novi nacionalni rekord! I pobeda, naravno", napisao je na instagram profilu u opisu fotografije sa Angelinom.
Emocije Dragutina Topića obišle region: Skakao od sreće, pa poslao poruku za pamćenje
Na mitingu u Banjskoj Bistrici Angelina Topić je postavila novi rekord Srbije. Najprije je redom preskakala 1,85, 1,90, 1,94 i 1,98 metara bez greške. I nije bilo sumnje u te granice, a onda se na izrazu lica Dragutina Topića pred najvažniji skok na takmičenju moglo vidjeti iščekivanje, nada i pomalo strepnje. A kad je Angelina preskočila granicu, emocije su postale nezaustavljive.
Skočio je Dragutin Topić, slavio i vikao u znak podrške ćerki Angelini, koja je s nevjericom ležala na strunjači nakon skoka, oduševljena uspehom koji je ranije zacrtala.
Pogledajte kako je Dragutin Topić proslavio pobjedu ćerke:
Jr. World Champ and Sr. Worlds Bronze Angelina Topic after 2 yrss of wait finally betters her PB for a new Serbian Record of 2.00m in front of a superb crowd at Tipos Banskobystrická latka, Slovakia. #2 on 2026 World leading list behind Mahuchikh 2.03m. Special talent!pic.twitter.com/TqNpFFAGS1— Prithvi (@Eighty7_Fifty8)February 24, 2026
