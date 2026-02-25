logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Emocije Dragutina Topića obišle region: Skakao od sreće, pa poslao poruku za pamćenje

Emocije Dragutina Topića obišle region: Skakao od sreće, pa poslao poruku za pamćenje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Proslavljeni atletičar Dragutin Topić prokomentarisao je veliki uspjeh ćerke Angeline.

Kako je Dragutin Topić proslavio rekord Angeline Topić Izvor: Instagram/dragutintopic/printscreen

Bivši srpski atletičar Dragutin Topić na poseban način čestitao je ćerki Angelini nakon što je prešla čarobnu granicu od dva metra i oborila nacionalni rekord. Posebnu pažnju privukla je i reakcija Topića prije samog skoka ćerke, kad je bio miran i pažljivo pratio dešavanja, a onda i izliv emocija nakon što je Angelina ostvarila cilj.

"Magična granica probijena! Jer Angelina je prosto magična! I Namjerno Drugačija! 2.00 metra, novi nacionalni rekord! I pobeda, naravno", napisao je na instagram profilu u opisu fotografije sa Angelinom.

Na mitingu u Banjskoj Bistrici Angelina Topić je postavila novi rekord Srbije. Najprije je redom preskakala 1,85, 1,90, 1,94 i 1,98 metara bez greške. I nije bilo sumnje u te granice, a onda se na izrazu lica Dragutina Topića pred najvažniji skok na takmičenju moglo vidjeti iščekivanje, nada i pomalo strepnje. A kad je Angelina preskočila granicu, emocije su postale nezaustavljive.

Skočio je Dragutin Topić, slavio i vikao u znak podrške ćerki Angelini, koja je s nevjericom ležala na strunjači nakon skoka, oduševljena uspehom koji je ranije zacrtala.

Pogledajte kako je Dragutin Topić proslavio pobjedu ćerke:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Angelina Topić Dragutin Topić Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC