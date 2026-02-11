logo
Koliko novca su zaradile Španović, Topić i Gardašević nakon pobjede u Beogradu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Angelina Topić, Ivana Španović i MIlica Gardašević odnijele su pobjede na mitingu u Beogradu, koliko će novca inkasirati od toga?

Koliko novca su zaradile srpske atletičarke pobjedama u Beogradu Izvor: MN PRESS

Atletski miting u Beogradu je završen i publika je imala priliku da uživa u pravom spektaklu na Banjici. Tri srpske atletičarke obradovale su naciju pobjedama u svojim disciplinama. Koliko će novca od toga inkasirati?

Krenulo je od Ivane Španović koja je slavila u novoj disciplini, u troskoku. Pobijedila je sa skokom od 14.27 metara i za to će inkasirati 2.000 evra.

Poslije nje je na red došla njena nasljednica Milica Gardašević koja je u skoku udalj skočila 6.61 metara. Za taj uspjeh će joj pripasti 3.000 evra.

Na kraju je Angelina Topić poslije prave drame došla do pobjede. Jedina je preskočila visinu od 1.96 metara u skoku uvis i za taj uspjeh će joj pripasti 2.000 evra.

