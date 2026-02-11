"Nisam bliska sa Ivanom, ali prija što kažu da sam nasljednica": Milica blista poslije velike pobjede u Beogradu

Milica Gardašević pobijedila je na atletskom mitingu u Beogradu, pa je pričala o poređenju sa Ivanom Španović.

Izvor: MONDO/Matija Popović/Nemanja Stanojčić

Milica Gardašević odnijela je pobjedu na atletskom mitingu u Beogradu u disciplini skok udalj. Sa skokom od 6.61 metar je nadmašila konkurenciju i pokazala koliko može. Poslije velikog usjpeha je razgovarala sa novinarima u miks zoni.

"Divan je osjećaj, nije prvi put da pobijedim u Beogradu, ali prvi put na mitingu Zlatne serije. Branim titulu iz 2024. godine. Bitno mi je bilo da pobijedim, još posebno što je u Beogradu. Zvučaće kao kliše, ali sam stvarno umorna, skakala sam prije dva dana u Njemačkoj", počela je Milica.

Posebno se zahvalila navijačima koji su bili glasni i dali joj podršku.

"Publika mi je dala krila, bili su toliko glasni. Puno djece je došlo, što je meni najbitnije. Uz dužno poštovanje vama starijima, ali obožavam da vidim djecu na tribinama, da navijaju i da su srčana. Ovo zlato dijelim sa publikom."

Djeluje da je rezultat mogao da bude još ubjedljiviji, ali je zamalo prestupila u posljednje dvije serije.

"Učinilo mi se da je pretposljednji bio dalek, uz minimalni prestup. Ne volim nešto previše da gledam prestupe. Ne znači mi ništa ako je bio prestup. Bila sam malo umorna, vjerujem da će ići sve kako treba, pitanje je dana."

"Nisam bliska sa Ivanom, ali je lijepo čuti da sam nasljednica"

Pogledajte 02:33 Milica Gardašević izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Milicu Gardašević (27) mnogi vide kao nasljednicu Ivane Španović u disciplini skok udalj. Posebno od kada je najbolja srpska atletičarka prešla na troskok. Upitana je da li je pita za savjete.

"Pa, ne. U principu, atletika je pojedinačni sport i stvari su dosta jasne. Nismo nikada imale pretjerano blizak odnos. Pričala sam ranije da imam slobodu da joj se obratim u svakom momentu", objašnjava Milica.

Prija joj što kažu da je Ivanina nasljednica.

"Što se tiče toga što kažu da sam nasljednica, ona je svjetska prvakinja i napolju i u dvorani, državna rekorderka, sa dobrim rezultatom. To su ozbiljne daljine i ako ljudi misle da mogu isto to, meni je to samo kompliment. Sve moje koleginice bi trebalo da teže tom rezultatu. To što smo iz iste države je bonus i dokaz da ne moraju svi da budu iz Amerike, Britanije, Njemačke, već da djevojke iz Srbije u Novom Sadu treniraju i dosegnu te daljine i medalje", zaključila je Milica Gardašević.

