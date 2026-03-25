"Znala sam da se nešto veliko sprema iz ćoška": Angelina uradila šta je obećala, sad može da slavi

Srpska atletičarka Angelina Topić stigal je u Beograd poslije novog uspjeha na Svjetskom dvoranskom prvenstvu

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Najbolja srpska skakačica uvis Angelina Topić se vratila u Beograd poslije osvajanja srebrne medalje u Poljskoj. Mlada atletičarka je na Svjetskom prvenstvu u dvorani još jednom pokazala je da budućnost srpskog sporta, a u obraćanju medijima sumirala je utiske poslije novog, velikog uspjeha. Topićeva je već najavila da će preći granicu od dve metra i možda u Poljskoj nije uspjela da ode korak dalje, ali nema sumnje da će srpska atletičarka podići standarde.

"Hvala svima, još osjećam euforiju poslije uspjeha, prepuna sam emocija, neminovno je i sigurno da je ovo najbolja sezona u mojoj karijeri, počela je obećavajuće. Ostvarila sam liči i nacionalni rekord. Znala sam da se veliko sprema iza ćoška. Trenutak koji sam i ja i svi zajedno čekali je probijenje granice od dva metra, zbog čega sam prezadovoljna i presrećna. Pao mi je kamen sa srca.

Neko vrijeme sam znala da sam spremna za tu barijeru, drago mi je što sam to prevazišla, to je najveći uspjeh moje karijere. Ova medalja koja je osvojena u izuzetno jakoj konkurenciji. Presrećna sam, prezadovoljna sam, toliko mislim da je mnogo sjajnija jer je konkurencija bila jaka i takmičenje mnogo jako. Hvala ljudima koji su me trpeli svakog dana, brinuli se o meni, mom timu, na čelu sa tatom, trenerom kako god, Srpskom atletskom savezu, koji je tu sa mnom u ovoj lijepoj priči", rekla je Angelina Topić na konferenciji za medije.

Poslije Svjetskog prvenstva slijedi i Evropsko, novi veliki izazov za Angelinu.

"Izazov je, došla sam na ovo takmičenje sa samopouzdanjem da sam spremna za velike visine, to sam pokazala i pred Svjetsko prvenstvo. Znala sam da će biti potrebno da sve skačem iz prvog pokušaja. Mislila sam da će 1,96 metara biti dovoljno, nisam znala da će 1,99 metara biti ključno. Drago mi je što teret nije bio na meni u tom trenutku. Spremna sam, pretpostavljam i još spremnija sljedeće sezone. Glavni cilj je Birmingem. Imamo sreću i nesreću da su SP i EP skoro isti što se konkurencije tiče, osim Australijanki, tako da daćemo sve od sebe da budemo na najboljem nivou."

Šta je rekao Dragutin Topić?

Otac Angeline Topić Dragutin takođe se oglasio poslije velikog uspjeha ćerke, ali i poslije ličnog uspeha kao trener najbolje mlade atletičarke u Srbiji.

"Prije svega poštovanje svima, ne volim da pričam, ja kao Boško Buha. Volio bih prije ovoga pitanja da se zahvalim SAS-u na podršci Angelini i ostalim našim sportistima. Želio bih da iskoristim priliku da se zahvalim klubu Top Jump i Draganu Galetu Obradoviću, koji se uključio u proces i razvoj Angeline i naslutio da ona ima veliki potencijal, što je dokazala uspjesima. Što se tiče pitanja, ja sam uvijek emotivan kada je ona u pitanju, ona mene uvijek zaprepasti koliko je ozbiljna i koliko može da prevaziđe poteškoće, koliko zna da ispolji svoj maksimum i da ga prevaziđe.

Kao trener imam čast da treniram ozbiljnog sportistu i individuu, hvala što me je izabrala za trenera, mada nije imala mnogo šanse da bira drugoga. Ja sam tu da joj budem podrška, da je vodim kako znam i umijem. Nadam se da ćemo sarađivati i dalje, ne libim se da tražim savjete kolega iz zemlje i inostranstva. Glavni cilj su olimpijske igre, znam da će i Olimpijski komitet Srbije učiniti sve da se odatle vratimo srećni, nasmijani i veseli", rekao je Dragutin Topić.

