Angelina i Dragutin Topić dobijaju novčanu nagradu od Srbije: Evo o kojoj svoti se radi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Angelina Topić i njen otac Dragutin Topić dobiće po 25.000 evra od države Srbije zbog srebra osvojenog na Svjetskom prvenstvu.

koliko su zaradili angelina topic i dragutin topic za srebro Izvor: MN PRESS

Angelina Topić napravila je nevjerovatan uspjeh i osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Torunu. Poslije ogromnog uspjeha stigla je i nagrada u vidu finansijske "injekcije". Država Srbija je usvojila rješenje o novčanoj nagradi od 25.000 evra.

Istu svotu novca, u dinarskoj protivvrednosti, dobiće Angelina i njen otac Dragutin koji je ujedno i njen trener. Ogroman uspjeh za srpsku atletiku i dokaz da je mlada Angelina na šampionskom putu i da će nastaviti da niže sjajne rezultate u skoku uvis.

Angelina je sve visine u Poljskoj preskočila iz prve, bila je puna samopouzdanja, sve je išlo kako treba. Sve do visine od 2,01 metar. Iz sva tri pokušaja je srušila lestvicu. Istu visinu su rušile i Nikol Olislegers (Australija) i Julija Levčenko (Ukrajina).

Angelina Topić izjava posle pobede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Možda će vas zanimati

