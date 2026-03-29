Albert Tonui i Valentina DŽebet pobjednici ulične trke u Prnjavoru

Kenijci Albert Tonui i Valentina DŽebet, pobjednici su 27. Međunarodne ulične trke u Prnjavoru.

Tonui je stazu dugu pet kilometara istrčao za 14 minuta i 52 sekunde.

Drugo i treće mjesto osvojili su takođe Kenijci, Hilari Kiptum Majo Kimajo i Bernard Kiprotič.

Kod dama, Valentin DŽebet je slavila u vremenu 17 minuta i sedam sekundi. Druga je bila Luisa Vambui iz Kenije a treća Milica Tomašević iz Srbije.

Na trci je nastupilo više od 200 atletletičara, a računajući i školske trke, učestvovalo je preko 500 takmičara, uprkos kiši i hladnom vremenu.

Nagradni fond trke je 10.000 maraka, a pobjednici će dobiti po 1.000 maraka.