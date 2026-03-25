Ivana Španović: "Želim da osvojim evropsko zlato"

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović vratila se iz Poljske i tom prilikom poručila da je već fokusirana na Evropsko prvenstvo.

Srpska atletičarka Ivana Španović je na Svjetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj osvojila šesto mjesto, a po povratku u Srbiji obratila se medijima. Najbolja srpska atletičarka, osvajačica bronze na Olimpijskim igrama, svjetska i evropska šampionka i "kraljica" Dijamantske lige podvukla je da je sav fokus usmjeren ka predstojećem takmičenju koje se održava u Birmingemu od 10. do 16. avgusta.

"Istakla bih da sam zadovoljna, da smo mi zadovoljni, u skoku udalj sam bila na najvišem nivou 15 godina, osvajala sve što sam mogla sem jednog, sada sam na novom početku i bez obzira koliko imala iskustva i sportskog i životnog, koje smo primjenjivali u najizazovnijim trenucima, osjećam se samouvjereno da ono što radimo sada sa troskokom, da je dobra odluka, prvenstveno zbog tog. Nije nimalo lak zadatak, sad želim da uspijem i u troskoku, sasvim sam sigurna da imamo dovoljno vremena, iskustva i znanja", rekla je Ivana na konferenciji za medije.

"Slušajući Topa (Dragutina Topića), imala sam tremu, znam koliko emocija tek ima u njihovom slučaju. Imam osjećaj da i ja ne govorim o tome koliko zahvalnost i ljubav osjećam prema svom timu, a to su i porodica i prijatelji i ljudi sa kojima sarađujem i prijatelji iz SAS-a koji su učinili da je budem ono što jesam, da se izražavam na način na koji je najprihvatljiviji, da budem na stazi to što jesam. Imali smo jako malo vremena, početak je turbulentan, kada ne znaš šta treba da radiš, radiš i više stvari nego što je potrebno.

Sve povjerenje pružam Goranu, on znanje, umijeće i ambiciju ima, kao i energiju koju smo osvježili troskokom. On uspjeva da izvuče sve iz magične posude, da naš troskokaški put krunišemo još jednim zlatom. Imamo dovoljno vremena za Birmingem. Ne libim se da kažem da mi je primarni cilj da osvojim zlato, ali to neće biti lako."

S obzirom na to da je imala priliku da prisustvuje velikom uspjehu mlade koleginice, Ivana Španović imala je poruku i za Angelinu Topić. "Koliko god da su medalje važne u cijeloj priči, pogotovo na kraju, to nije najvažnija stvar, ono što ja vidim i volim da vidim jeste ta slika kakva treba da bude.

Apsolutno razumijem Angelininu želju, glad... bila sam na tom putu ne tako davno i sigurna sam da će uspjeti u tome. Da će ljudi oko nje uraditi da ona do toga dođe i da bude slobodna, da ostvari što je sama zamislila, da ostane zdrava i nasmijana, to je najbitnije, da se malo Top opusti i da malo više uživaju u svemu tome. Ja sada mislim kroz troskok tek sad shvatam koliko je sve brzo prošlo, naravno, ništa u životu nema sigurnosti i zbog toga svaki izazov ima veću draž. Drago mi je da će oni to u krugu porodice doživjeti kako treba. Sigurna sam da će to bez problema ostvariti."

