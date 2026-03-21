Ivana Španović daleko od medalje, ali u Evropi nema bolje u troskoku

Ivana Španović završila takmičenje u finalu Svjetskog prvenstva sa rezultatom 14,35 i sa tri puta preskočenih 14 metara. Šestoplasirana na svijetu, a najbolje plasirana evropska troskokačica. Za zlato je bilo potrebno 14,95, a za bronzu 14,70.

Marcel ter Bals/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najveća srpska atletičarka u istoriji Ivana Španović zauzela je šesto mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u troskoku u dvorani u Torunju, u Poljskoj. Svoj najbolji rezultat ostvarila je u prvom troskoku, 14,35. On je bio dovoljan za šestu poziciju u konačnom poretku i najbolju među evropskim učesnicima, jer je Bugarka Aleksandra Načeva bila osma sa skokom od 14,05.

Zlato je otišlo na Kubu, zahvaljujući čudesnoj šampionki Lejanis Perez Ernandez, koja je ostvarila rezultat 14,95. Druga je bila Venecuelanka Julimar Rohas, sa skokom od 14,86, a treća takmičarka iz Senegala, Sali Sar, koja je ostvarila svoj najbolji rezultat - 14,70.

Ivana je u svom prvom finalu u troskoku na velikom takmičenju tri puta preskočila 14 metara - u prvoj i u posljednje dvije serije i dokazala i sebi i drugima da može da se takmiči na vrhunskom nivou. Od medalje su je dijelile dvije pozicije, ali je i osmijeh na njenom licu poslije takmičenja pokazao da je zadovoljna i da će troskoke u Poljskoj iskoristiti za dalji rad i za napredak u disciplini kojoj se posvetila poslije oproštaja od takmičenja u skoku udalj.

Svjetsko prvenstvo je pokazalo da bi i u ovoj disciplini mogle da je očekuju medalje i velike stvari.

