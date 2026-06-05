"Nudimo 150 miliona evra": Real Madrid dovodi najskuplje pojačanje ikada

Real Madrid planira da obori transfer rekord sa ponudom od 150 miliona evra za novog 'galaktikosa'. Ko je taj fudbaler koji dolazi?

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Real Madrid je na raskrsnici i navijači će uskoro odlučiti da li će na mjestu predsjednika ostaviti Florentina Pereza - ili će se odlučiti da ga kazne za dvije loše sezone i izabrati njegovog protivkandidata Enrikea Rikelmea. Za sada obojica daju samo obećanja šta će učiniti i to vrlo pompezna...

Dok smo od Rikelmea čuli da stižu Rodri i Haland iz Sitija, zbog čega su najavljene tužbe, Florentino Perez je već potvrdio da Žoze Murinjo, Ibrahima Konate i Denzel Dumfris stižu u Real Madrid. I ne samo to.

Florentino Perez je najavio da će Real Madrid u utorak poslati ponudu od 150 miliona evra za jednog fudbalera. Nije rekao o kome se konkretno radi, da bi izbjegao tužbu, ali je objasnio da je u pitanju "galaktikos" u rangu Kake i Kristijana Ronalda, zbog koga je Real Madrid spreman da obori sopstveni transfer rekord.

"To nije Majkl Olise, nije Erling Haland, nije ni Žeremi Doku. Nije iz Premijer lige. Ponudićemo 150 miliona evra i prvo što ćemo uraditi je da pričamo s tim klubom", rekao je Florentino Perez u svom obraćanju.

Ko dolazi u Real Madrid?

Čuli smo ko to nije, a postavlja se pitanje - ko je taj fudbaler koga je obećao Florentino Perez? Nagovještaji su da igra u veznom redu ili ofanzivnije, da nije iz Premijer lige i da igra u Ligi šampiona, tako da mnogi pretpostavljaju da se radi o nekom od igrača aktuelnog prvaka Evrope Pari Sen Žermena.

Navijači najviše polemišu oko Žoaa Neveša i Hviče Kvarachelije iz redova "svetaca", ali treba sačekati utorak i vidjeti kome će to Florentino Perez poslati ponudu koja se ne odbija.

"Ljudi neće vjerovati ko je to kada ga dovedemo", naglasio je predsjednik Real Madrida i najavio novog "galaktikosa".