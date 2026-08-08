Džoel Bolomboj ostaje: Obrt u slučaju iskusnog centra

Džoel Bolomboj će ipak zajedno sa Petijem Milsom ostati u redovima Asvela i neće napustiti ekipu koja se zbog finansijskih problema bukvalno raspala.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Raspada se megalomanski projekat Tonija Parkera u Asvelu i on će izgleda na kraju od svih pojačanja koje je doveo u Vilerbanu ostaviti samo Džoela Bolomboja. Kako javljaju strani mediji uprkos interesovanju Unikahe i još nekih evropskih ekipa iskusni centar koji je do prošle sezone igrao za Crvenu zvezdu ipak će ostati u Francuskoj.

Još uvijek Asvel nije zvanično objavio dolazak Bolomboja, ali će on ostati u klubu, kao i drugi veteran Peti Mils koji je riješio da na riječ nekadašnjeg saigrača iz NBA lige ostane i zaigra u Evroligi.

Što se Bolomboja tiče dugo ga je prošle sezone čekala Crvena zvezda, a kada se vratio prosječno je imao 5.5 poena uz 4.5 skokova za po 14 minuta na terenu. Ipak, problem mu je bilo zdravlje i teško je ostajao na terenu duže.

Džoel Bolomboj je nakon karijere na Veber Stejtu biran krajem druge runde drafta 2016. godine i igrao je za Jutu i Milvoki u NBA ligi. Nakon toga je četiri godine igrao za CSKA iz Moskve gdje je osvojio Evroligu, a potom godinu dana provodi u Olimpijakosu. U Crvenu zvezdu je došao 2023. vrlo tiho, a postao je miljenik navijača i uspostavio se kao prava sila u reketu. Ima 32 godine i očigledno nastavlja karijeru ipak u Evroligi.

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