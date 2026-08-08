Vanja ide u Istanbul: Velikan prodaje golmana i dovodi Srbina

Vanja Milinković-Savić je na meti Fenerbahčea. Mogao bi uskoro da ode u Istanbul ako se proda Ederson.

Izvor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Vanja Milinković-Savić se sprema za Istanbul. Iskusni srpski golman koji je prošlu sezonu proveo u Napoliju sada je na meti Fenerbahčea. Pred kraj sezone Milinković-Savić je izgubio mjesto među stativama, a ako nekadašnji čuvar mreže Mančester sitija ode i prihvati jednu od dvije primamljive ponude koje je dobio imaćemo ponovo Srbina u Feneru.

Posljednji koji su igrali na Bosforu bili su Dušan Tadić, Filip Kostić i Ognjen Mimović, a u prošlosti su za ovaj klub igrali Lazar Marković, Mateja Kežman, Miroslav Stević, Zoran Mirković, Miroslav Tanjga, Živan Ljukovčan, Dušan Pešić...

"Fenerbahče se raspitivao za golmana Napolija Vanju Milinković-Savića kao potencijalnu zamjenu za Edersona. Brazilski golman dobio je dvije važne ponude i njegova budućnost u Feneru mogla bi da bude pod znakom pitanja", napisao je italijanski novinar Nikolo Skira.

Vanja na izlaznim vratima?

Promijenio je Napoli trenera između dvije sezone i Andreu Pirla je zamijenio Masimilijano Alegri. U Italiji je već bilo priče o tome da on planira da mjesto prvog golmana ekipe dodijeli Italijanu Aleksu Meretu i da je zbog toga Vanja Milinković-Savić u procesu nalaženja nove ekipe.

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