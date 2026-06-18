Velikan krenuo po Vanju Milinkovića-Savića: Srbin najbolja najjeftinija opcija

Italijanski mediji prenose da bi srpski golman morao da se vratio u Torino, ali u Juventus.

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Srpski golman Vanja Milinković-Savić nalazi se na meti Juventusa. Aktuelni čuvar mreže Napolija iskočio je u prvi plan nakon što pregovori torinskog velikana oko prvog "pika" nisu protekli onako kako su se nadali.

Velika želja uprave "stare dame" je Argentinac Emilijano Martinez, ali velika potraživanja Aston Vile su ih natjerala da još jednom razmisle. Engleski klub traži između 10 i 15 miliona evra, pa je sada sve stopirano. Iz ove situacije bi mogao da profitira nekadašnji reprezentativac Srbije.

Vanja ima iza sebe solidnu sezonu u Napoliju, odigrao je 27 utakmica u Seriji A, s zapažen je broj mečeva na kojima je ostao nesavladan - 11. Mikele Di Gregorio je u Juventus stigao prije dvije godine iz Monce, ali sportski sektor želi bolje rješenje na golu...

Vanja trenutno nije blizu povratka u Torino jer je spisak potencijalnih pojačanja Juventusa dugačak, ali je svakako najisplativija opcija za italijanskog velikana. U igri su još Alison iz Liverpula, Guljelmo Vikario iz Totenhema i Lukas Ševalije iz Pari Sen Žermena.

Šta se dešava sa Vlahovićem?

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Budućnost srpskog napadača Dušana Vlahovića je i dalje neizvjesna, ali njegov ostanak u klubu ne bi bio iznenađenje uprkos tome što su italijanski mediji prenijeli da pregovori idu jako usporeno.

Ono što je sigurno, Juventus je sa Vlahovićem na terenu mnogo opasniji, a konačan epilog ove sage dobićemo uskoro, pošto srpskom asu ugovor ističe na kraju juna. Najveći problem je njegova plata koja je jedna od najvećih u Seriji A i ukoliko Dušan odluči da ostane, moraće da pristane na znatno sniženje.

Sada su utihnule priče o interesovanju Barselone, Bajern Minhena i nekoliko premijerligaša, ali to je vjerovatno jer je u fokusu Svjetsko prvenstvo u fudbalu. U svakom slučaju, sljedeće sezone bismo u Juventusu mogli da gledamo trojicu Srba, a možda i nijednog.