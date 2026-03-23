Braća Milinković-Savić ponovo će nositi dres reprezentacije Srbije, ali kod novog selektora Veljka Paunovića.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Sergej Milinković-Savić i Vanja Milinković-Savić ponovo su na spisku reprezentacije Srbije. Dugo smo čekali da se vrate, a novi selektor Veljko Paunović uspio je da ubijedi braću da se ponovo stave na raspolaganje "orlovima", pošto nisu bili u timu još od Evropskog prvenstva 2024. godine u Njemačkoj.

Poslije toga je Sergej Milinković-Savić odlučio da odbija pozive Dragana Stojkovića Piksija, prvo navodno zbog povreda, pa onda i zvanično jer nije bio zadovoljan, dok je Vanja Milinković-Savić izgubio mjesto "jedinice" od Predraga Rajkovića, pa je potom bio u centru skandala u Njemačkoj. Djelovalo je da nešto nije u redu i da postoji problem između njega i Piksija, što su obojica odlučno demantovali, ali to da se Vanja vraća tek s promjenom selektora - govori da nije baš tako bilo.

Повратак браће Милинковић Савић у Спортски центар Фудбалског савеза Србије са осмехом на лицу.pic.twitter.com/Fcg5rrqJzE — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)March 23, 2026



Njih dvojica su danas zajedno došli u Sportski centar u Staroj Pazovi i spremni su da zaigraju protiv Španije (27. mart) na stadionu Viljareala, odnosno protiv Saudijske Arabije (31. mart) u Bačkoj Topoli.

Šta je Paunović rekao o njima?

Vidi opis Sergej i Vanja se vratili u reprezentaciju Srbije: Nasmijani od uva do uva, samo kad nema Piksija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Sergeja Milinković-Savića vidim iza napadača. U klubu igra u 4-3-3, kao jedan od veznih igrača. Može da igra i u 4-4-2. Kod mene će biti ofanzivni vezni, koji pruža ekipi podršku u veznom redu kada je potrebno. Ne vidim ga na boku, ne mislim da je bek", rekao je selektor Srbije na današnjoj konferenciji za medije.

"Povratak braće Milinković-Savić za mene je lično i profesionalno izuzetan događaj. Zadovoljstvo je da mogu da radim sa njima, supertalentovanim igračima. To je veliki dobitak za srpski fudbal. Velika je to stvar za naš timski duh, oni su karakteri za svlačionicu, voljeni od strane saigrača. Imamo jači tim, jaču reprezentaciju. Jako mi je drago da mogu da računam na njih. Konkurencija je jača, za to smo se i borili. Dobijamo tim koji ima konkurenciju, a moramo da se takmičimo sa najboljima. To je važno za pravljenje našeg tima kroz utakmice u martu, u junu, u Ligi nacija... Krajnji cilj je plasman na Evropsko prvenstvo. U protekla tri mjeseca smo vratili neke reprezentativce. Ima još posla o tome", dodao je Paunović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:11 Veljko Paunović o golmanima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)