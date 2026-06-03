OFK Beograd kupio najboljeg igrača Gibraltara: Navijači Crvene zvezde još se sjećaju njegovog gola

Naredne sezone u Superligi Srbije igraće i Ti džej De Bar (26), novi fudbaler OFK Beograda.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Gibraltara i jedan od najboljih fudbalera iz te zemlje Ti Džej De Bar (26) naredne sezone igraće u Superligi Srbije! Detalje oko njegovog transfera završio je OFK Beograd, koji će Linkoln Red Impsu platiti 70.000 evra, uz dodatnih 15 odsto procenata od narednog transfera centralnog napadača.

De Bar je prije samo nekoliko mjeseci u dresu najboljeg kluba sa Gibraltara igrao protiv Crvene zvezde i tada je imao priliku da skrene pažnju srpskih klubova na sebe. Uspeo je u tome, ostavio je veoma dobar utisak, pa ne čudi što je nekoliko ekipa iz elitnog ranga srpskog fudbala bilo zainteresovano za njega.

Ofanzivac koji stiže u OFK Beograd ima impresivnu sezonu iza sebe. Na 42 meča u svim takmičenjima postigao je 18 golova i upisao 17 asistencija, a zanimljivo je se čak u sedam takmičenja nadmetao sa svojim timom. U svakom od njih imao je barem gol i asistenciju. Protiv Crvene zvezde, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postigao je jedini gol Linkolna koji je ubjedljivo poražen u dvomeču (6:1).

Ti Džej De Bar je 57 puta nastupio za reprezentaciju Gibraltara i ima tri postignuta gola na tim mečevima. Igrao je svojevremeno i za mlađe kategorije svoje zemlje, a ima zanimljivu i klupsku karijeru. Ponikao je u Linkoln Red Impsu, igrao za Evropu sa Gibraltara, pa za Ovijedo Vetusa u Španiji, pa Vikomb i Istli u Engleskoj prije nego što se vratio u rodnu zemlju.

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