logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan predao Vojvodini drugo mjesto u Superligi: Kiks crno-bijelih protiv OFK Beograda 1

Partizan predao Vojvodini drugo mjesto u Superligi: Kiks crno-bijelih protiv OFK Beograda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
1

Partizan nije stigao do neophodne pobjede, Vojvodina ostaje druga na tabeli Superlige.

Superliga Srbije Partizan OFK Beograd 1:1 Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da savladaju OFK Beograd u 35. kolu Superlige Srbije (1:1), pa je na dva kola do kraja šampionata Vojvodina drugoplasirani tim u prvenstvu. Sada su Novosađani u mnogo boljem položaju, jer imaju dvije prilike da obezbijede bolji put u Evropi - osvajanje Kupa Srbije ili drugo mjesto u prvenstvu vode tim Miroslava Tanjge u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Partizan je veoma rano poveo preko Milana Vukotića, koji je iskoristio strašan sudar u kaznenom prostoru i neometan zatresao praznu mrežu gostiju sa Karaburme. OFK Beograd se rezultatski vratio u meč preko Alekse Cvetkovića, koji je preuzeo odgovornost i pogodio sa bijele tačke, nakon što je VAR soba signalizirala glavnom arbitru da pogleda snimak sporne situacije.

"Jako smo dobro počeli utakmicu, poveli rano, igrali dobro, sa samopouzdanjem, kako smo zamislili. Znali smo kako će da se brane. Ta situacija u kojoj je OFK Beograd dobio penal, vjerovatno će biti diskusije oko te i još nekih situacija. Bacila nas je u nervozu. Početkom drugog dijela pokazali smo nestrpljivost. Nastavili smo sa željom da dobijemo utakmicu. Falila nam je završnica. Razočarani smo jako, vidim to na licima igrača", rekao je poslije meča trener Partizana Srđan Blagojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal OFK Beograd Superliga Srbije

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Васко

Јад Партизан а не Партизан

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC