Partizan nije stigao do neophodne pobjede, Vojvodina ostaje druga na tabeli Superlige.

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da savladaju OFK Beograd u 35. kolu Superlige Srbije (1:1), pa je na dva kola do kraja šampionata Vojvodina drugoplasirani tim u prvenstvu. Sada su Novosađani u mnogo boljem položaju, jer imaju dvije prilike da obezbijede bolji put u Evropi - osvajanje Kupa Srbije ili drugo mjesto u prvenstvu vode tim Miroslava Tanjge u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Partizan je veoma rano poveo preko Milana Vukotića, koji je iskoristio strašan sudar u kaznenom prostoru i neometan zatresao praznu mrežu gostiju sa Karaburme. OFK Beograd se rezultatski vratio u meč preko Alekse Cvetkovića, koji je preuzeo odgovornost i pogodio sa bijele tačke, nakon što je VAR soba signalizirala glavnom arbitru da pogleda snimak sporne situacije.

Vidi opis Partizan predao Vojvodini drugo mjesto u Superligi: Kiks crno-bijelih protiv OFK Beograda

"Jako smo dobro počeli utakmicu, poveli rano, igrali dobro, sa samopouzdanjem, kako smo zamislili. Znali smo kako će da se brane. Ta situacija u kojoj je OFK Beograd dobio penal, vjerovatno će biti diskusije oko te i još nekih situacija. Bacila nas je u nervozu. Početkom drugog dijela pokazali smo nestrpljivost. Nastavili smo sa željom da dobijemo utakmicu. Falila nam je završnica. Razočarani smo jako, vidim to na licima igrača", rekao je poslije meča trener Partizana Srđan Blagojević.

