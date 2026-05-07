Partizan se suočava s novim izazovima - Blagojević mora da prepakuje odbranu zbog povrede Roganovića pred ključne mečeve.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan mora da odbrani drugo mjesto na tabeli Superlige i to neće biti lako jer ima samo bod više od Vojvodine, a možda i teži raspored od "stare dame" na tri kola prije kraja. Crno-bijeli za vikend dočekuju OFK Beograd, pa idu u goste Čukaričkom i za kraj dočekuju Radnik iz Surdulice, dok će Vojvodina na svom terenu dočekati Čukarički, gostovati OFK Beogradu i ugostiti Novi Pazar za kraj.

Potrebno je dakle da se svaka od ekipa dodatno "skupi" u posljednjih mjesec dana sezone, ali veliki broj mečeva ostavlja traga, pa je tako Srđan Blagojević u novom problemu pred odlučujuća tri kola.

Vidi opis Nema dobre, bez jedne loše vijesti za Partizan: Blagojević opet mora da pakuje odbranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Taman što je dobio dobre vijesti o Nikoli Simiću, koji se oporavio od manje povrede u "vječitom" derbiju, stigla je loša vijest koja se tiče Milana Roganovića. Na desnog beka Blagojević neće moći da računa protiv OFK Beograda, a vidjećemo da li u još nekoj utakmici posle nje.

U pitanju je povreda zadnje lože, a kako piše "Meridijan Sport" ne bi trebalo dugo da pauzira:" Srećom, komplikacije su izbjegnute, te ukoliko sve protekne po planu crnogorski reprezentativac neće dugo odsustvovati sa bojišta. Ljekarski tim je procijenio da je Roganoviću potrebno nekoliko dana pauze, te će iz mera predostrožnosti propusti susret sa Romantičarima, a trenažni proces nastaviti već od nedjelje...", navodi se.

Ovo znači da će Srđan Blagojević opet morati da "prepakuje" odbranu, što je utisak da radi u svakom kolu od kada se vratio u Partizan koji ima ogromnih problema sa fizičkom spremom. Takav nije ostavio kad je dobio otkaz.