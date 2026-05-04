Ne valja Partizanu, a debitovao za Atletiko Madrid: Ko je Aleksa Purić, Srbin koji je oduševio Čola?

Ovog vikenda je u dresu Atletiko Madrida debitovao srpski fudbaler Aleksa Purić koji je bio u Partizanu, ali nikada nije debitovao za prvi tim. Sada je ostvario svoj san.

Nakon odlaska Strahinje Pavlovića iz Partizana pričalo se o tome da klub iz Humske ima problema da "napravi igrača" u svojoj omladinskoj školi, sve do djece koju je prethodnog leta lansirao Srđan Blagojević. Da je ima, samo da je niko nije prepoznao ne pokazuje samo taj primjer, nego i primjer Alekse Purića.

Ako se pitate o kome se radi, u pitanju je bivši polaznik akademije Partizana koji nije ni debitovao za prvi tim, a tokom vikenda odigrao je prve minute u dresu Atletiko Madrida. I to onog pravog, ne njihovog "B" tima.

Ko je Aleksa Purić?

U pitanju je Šapčanin koji je rođen 2003. godine i koji nastupa na mjestu štopera, a odlikuje ga pre svega visina (1.96m), snaga i dobra igra glavom. Ništa od toga doduše nisu prepoznali u Partizanu.

Prošao je sve mlađe kategorije, igrao na kraju i za posljednju selekciju pred seniorski tim (onu do 19 godina), kao i za Teleoptik, ali je u ljeto 2023. otišao iz Humske kao slobodan agent. Potpisao je za kiparsku Doksu, pa je otišao u španskog niželigaša Rasing Ferol, a onda u ljeto 2025. godine ga je rezervni tim Atletiko Madrida kupio za milion evra.

U njemu je standardan čitave sezone, odigrao je 27 utakmica i na njima zabilježio gol i asistenciju, dok je u nekoliko navrata bio i na klupi Atletiko Madrida. Bilo je to protiv Bilbaa i Đirone u decembru, pa protiv Barselone i Elčea u aprilu, da bi u subotu uveče debitovao na "Mestalji" protiv Valensije. Iako je odigrao tek nešto više od 60 sekundi, može da se pohvali da je dobio šansu u jednom od najvećih klubova svijeta.

"Poseban dan za mene da igram za prvi tim. Čak i minut. Srećan sam zbog ovog tima i ovog trenera. Radiš šta ti je trener rekao, bilo minut ili 45. Srećan sam što sam ovdje", rekao je Aleksa Purić poslije debija za "jorgandžije".

Ostaje da se vidi kakav je plan Atletiko Madrida sa njim i da li će mu možda "Čolo" Simeone dati veću priliku naredne sezone, ali je svakako dobar signal za njega da je debitovao u La Ligi. Poslije toga je sve lakše, pa i pronalaženje sredine u kojoj će uspjeti da igra redovno.