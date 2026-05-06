Mijatović se oglasio o Vučićevom prijedlogu: Sele li se Zvezda i Partizan na Nacionalni stadion?

Predsjednik Vučić predložio je selidbu Zvezde i Partizana u budućnosti na Nacionalni stadion, a sada je to prokomentarisao i Predrag Mijatović ispred crno-bijelog tabora.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio je prijedlog da se najveći srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan u budućnosti zajedno presele na "Nacionalni stadion" u Surčinu, baš po ugledu na Milan i Inter koji su decenijama dijelili gradski stadion u Milanu - "San Siro" iliti "Đuzepe Meacu".

Tim povodom oglasio se potpredsjednik Partizana za sportska Predrag Mijatović, najvjerovatnije i kandidat za budućeg prvog čovjeka kluba na izbornoj Skupštini u Humskoj koja se očekuje 1. juna.

"Što se tiče novog stadiona i igranja tamo, sve ekipe koje nemaju svoj stadion igraju na nacionalnom ili gradskom stadionu. Zvezda i Partizan imaju svoje stadione. Na primjer, često se to dešava u Italiji jer tamo rijetko koja ekipa ima svoje stadione. Imaju Juventus, Udineze, ne mogu da se sjetim ostalih. Svi stadioni su, na neki način, gradski. Taj nacionalni stadion je nešto impozantno, koliko sam shvatio iz informacija koje sam dobio. Biće moderan, lijep", rekao je Mijatović za "Sportisimo" i dodao:

"Možda se jednog dana, ko zna šta će se desiti u fudbalu, sve fudbalske utakmice Zvezde i Partizana budu igrale tamo. Ne znam koliko je to sada u ovom trenutku opcija".

Prema riječima predsjednika Srbije, najavljena je svakako i rekonstrukcija stadiona Partizana:

"Nekoliko puta se pričalo o tome javno, da je Evropsko prvenstvo 2027. u organizaciji Srbije i Albanije, te da je stadion Partizana izabran od UEFA za domaćinstvo. Kao što znate, Evropsko prvenstvo U-21 je jako ozbiljno takmičenje. Možda nekad naši ljudi kažu da su to mladi, da to nije bitno, ali to je ozbiljno takmičenje i velika obaveza svih nas. Da to bude neka prezentacija sportske infrastrukture koju imamo. U krajnjoj liniji, domaćini smo, pa je u interesu da reprezentacija napravi bolji rezultat. Što se tiče same rekonstrukcije, UEFA predloži, a plaćanje čitave rekonstrukcije rješava država. Zemlja u kojoj se to održava", rekao je Mijatović i dodao:

"Rekonstrukcija je praktično započeta, ali nisu započeti radovi. Čeka se kraj prvenstva, za nekoliko nedjelja, kada će se krenuti u realizaciju. Ima tu mnogo posla, naš stadion je veoma star i pohaban, ali sve mora da bude završeno za godinu dana. Ne bih rekao da se ima vremena, biće u pucanj završeno."

Šta je Vučić rekao o "vječitima"?

"Savjetujem i jednima i drugima (Zvezdi i Partizanu, prim. aut.) da se, poput Intera i Milana, prijave za korišćenje tog objekta. Italijani su svoj nazvali San Siro ili Đuzepe Meaca, svako po svojoj legendi, a igrali su na istom stadionu. Jedni su bili interisti na sjevernoj tribini, drugi milanisti na južnoj i to je to. I jedni i drugi su koristili isti teren. Sada taj stadion ruše i zajednički grade novi, jer su svjesni da čak i taj stari objekat, koji je deset puta bolji od naših, više nije dovoljan za nivo komfora koji današnji gledaoci zahtijevaju", rekao je Vučić za "TV Informer".

"Rekao sam Terziću i Ljajiću, a prije toga i Vučeliću: onaj ko ne razumije da ljudi traže novi komfor, taj je u zabludi. Možete da imate najlojalnije navijače na svijetu, a niko ih više nigdje nema na takav način, ali ljudi žele udobnost za sebe i svoje porodice. Onaj ko jednom dođe na Nacionalni stadion, sa teškom mukom će se vraćati na ostale objekte", dodao je Vučić.

Kako teče izgradnja Nacionalnog stadiona?

Aleksandar Vučić je u aprilu posjetio gradilište i rekao je da radovi teku po planu, dodavši da će "Nacionalni stadion "biti prava "ljepotica" ili "State of the art", kada bude završen.

Vučić je takođe istakao da će njime upravljati neke od najvećih svjetskih kompanija, a istakao da će to biti jedan od najljepših stadiona na svijetu i da će na njemu moći, kada to UEFA dozvoli, 2028. i 2029. godine da se igra finale UEFA takmičenja: "Finale će se održati u Beogradu. Imaćemo tu ljude koji će da upravljaju i da nam dovode najveće svjetske zvijezde", rekao je Vučić.

Nacionalni stadion u Surčinu trebalo bi da ima kapacitet od oko 52.000 sjedećih mjesta, zelene površine biće oko 5.000 kvadratnih metara, 3.700 parking mjesta, a gradi se prema Uefinim standardima. Njegova izgradnja koštaće oko 970 miliona evra. Nalaziće se u blizini aerodroma "Nikola Tesla", autoputa Beograd - Zagreb, kao i autoputa "Miloš Veliki" koji je otvoren prije nekoliko godina. U blizini Nacionalnog stadiona gradi se prostor na kojem će biti organizovana izložba EXPO 2027, a do ove lokacije trebalo bi da bude sproveden i jedan krak pruge - od stadiona Zemun.

Dizajn srpskog Nacionalnog stadiona osmislio je španski studio "Fenvik Iribaren", koji je bio autor tri stadiona za Svjetsko prvenstvo u Kataru, uključujući i dotad neviđeni stadion 974, koji je nazivan i "Stadion od kontejnera".