Aleksandar Vučić predložio Crvenoj zvezdi i Partizanu preseljenje na Nacionalni stadion

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predlaže zajedničku selidbu Crvene zvezde i Partizana na Nacionalni stadion, inspirisan primjerom Milana i Intera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je da se Crvena zvezda i Partizan presele na novi "Nacionalni stadion" koji se gradi, baš po ugledu na Milan i Inter koji su decenijama dijelili isti stadion - "San Siro" iliti "Đuzepe Meacu" - uprkos tome što su najveći rivali.

"To je Nacionalni stadion o kojem država odlučuje. Savjetujem i jednima i drugima (Zvezdi i Partizanu, prim. aut.) da se, poput Intera i Milana, prijave za korišćenje tog objekta. Italijani su svoj nazvali San Siro ili Đuzepe Meaca, svako po svojoj legendi, a igrali su na istom stadionu. Jedni su bili interisti na sjevernoj tribini, drugi milanisti na južnoj i to je to. I jedni i drugi su koristili isti teren. Sada taj stadion ruše i zajednički grade novi, jer su svjesni da čak i taj stari objekat, koji je deset puta bolji od naših, više nije dovoljan za nivo komfora koji današnji gledaoci zahtijevaju", rekao je Vučić za "TV Informer".

Kako je predsjednik Srbije ispričao, o toj temi je već razgovarao sa rukovodstvima Crvene zvezde i Partizana, gdje im je predložio veći komfor za njihove navijače.

Beogradska arena? "Arena nam je zastarjela i moraćemo sad da uložimo. Daj Bože da nađemo privatnog investitora koji će da uloži jedno 40-50 miliona evra u nju. Mora da uloži ogromne pare u Arenu da bi ona zablistala novim sjajem."

"Rekao sam Terziću i Ljajiću, a prije toga i Vučeliću: onaj ko ne razumije da ljudi traže novi komfor, taj je u zabludi. Možete da imate najlojalnije navijače na svijetu, a niko ih više nigdje nema na takav način, ali ljudi žele udobnost za sebe i svoje porodice. Onaj ko jednom dođe na Nacionalni stadion, sa teškom mukom će se vraćati na ostale objekte", dodao je Vučić.

Naveo je da izgradnja Nacionalnog stadiona napreduje i da će on moći da se pretvori i u koncertnu dvoranu, jer će, kako je rekao, imati duplo dno da se ne uništava trava. Takođe, najavio je i renoviranje aktuelnih stadiona "vječitih".

"Bez obzira na to što je Zvezda renovirala ovu svečanu tribinu i bez obzira na to što ćemo mi, kao država, renovirati Partizanov stadion i uložiti novac, jer nam je to potrebno zbog organizacije Evropskog prvenstva za mlade koje realizujemo sa Albanijom, razlika u kvalitetu, klasi i komforu je neuporediva", naglasio je Vučić.

Kako teče izgradnja Nacionalnog stadiona?

Aleksandar Vučić je u aprilu posjetio gradilište i rekao je da radovi teku po planu, dodavši da će "Nacionalni stadion "biti prava "ljepotica" ili "State of the art", kada bude završen.

Vučić je takođe istakao da će njime upravljati neke od najvećih svjetskih kompanija, a istakao da će to biti jedan od najljepših stadiona na svijetu i da će na njemu moći, kada nam UEFA dozvoli, 2028. i 2029. godine da se igra finale UEFA takmičenja: "Finale će se održati u Beogradu. Imaćemo tu ljude koji će da upravljaju i da nam dovode najveće svjetske zvijezde", rekao je Vučić.

Nacionalni stadion u Surčinu trebalo bi da ima kapacitet od oko 52.000 sjedećih mjesta, zelene površine biće oko 5.000 kvadratnih metara, 3.700 parking mjesta, a gradi se prema Uefinim standardima. Njegova izgradnja koštaće oko 970 miliona evra. Nalaziće se u blizini aerodroma "Nikola Tesla", autoputa Beograd - Zagreb, kao i autoputa "Miloš Veliki" koji je otvoren prije nekoliko godina. U blizini Nacionalnog stadiona gradi se prostor na kojem će biti organizovana izložba EXPO 2027, a do ove lokacije trebalo bi da bude sproveden i jedan krak pruge - od stadione Zemun.

Dizajn srpskog Nacionalnog stadiona osmislio je španski studio "Fenvik Iribaren", koji je bio autor tri stadiona za Svjetsko prvenstvo u Kataru, uključujući i dotad neviđeni stadion 974, koji je nazivan i "Stadion od kontejnera".

"Nacionalni stadion trebalo fizički da bude izgrađen do kraja februara 2027, nakon čega će uslijediti unutrašnji radovi, koji bi trebalo da budu gotovi do Ekspo izložbe", rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom prošlogodišnjeg obilaska gradilišta u Surčinu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 07:46 Snimak izgradnje nacionalnog stadiona iz vazduha Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)