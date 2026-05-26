Juniorke BiH igraju dva meča sa Slovenijom, saopšten spisak "zmajica"

Bh. juniorke igraće mečeve u Sloveniji početkom juna.

Izvor: FS BiH

Ženska juniorska fudbalska reprezentacija BiH odigraće u Termama Čatež dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Slovenije.

Izabranice Jelene Milović će prvi susret protiv Slovenije odigrati 4. juna u 17.30 časova, dok je drugi meč na programu 6. juna u 12:00.

Na spisku za ove utakmice našle su se: Nadija Golubović (SFK 2000 Sarajevo), Lejla Burek (Malme), Lejla Tucaković (Bej Eria Surf), Arijana Hafizović (Stremsgodset TF), Melina Omeragić (Servet), Dragana Marinković (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Marija Mihaela Maslać (ŽFK Leotar Trebinje), Bogdana Milićević (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Natalija Mirković (SFK 2000 Sarajevo), Nađa Ćerić (KFUM Kviner Oslo), Anđelina Laketić (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Hana Mešan (SFK 2000 Sarajevo), Lorin Šafenberg (Frajburg), Amila Abdukić (SFK 2000 Sarajevo), Zerina Marković (Univerzitet Memfis), Amina Krpo (Valerenga), Una Rankić (Bazel), Irina Erkić (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Ana Jurić (ŽFK Leotar Trebinje), Velida Aličković (Majnc), Uma Hadžihajdarević (SFK 2000 Sarajevo), Sara Mujdžić (Sent Etjen) i Diana Memagić (Sent Galen).

Bh. juniorke će se okupiti 29. maja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!