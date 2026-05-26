logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juniorke BiH igraju dva meča sa Slovenijom, saopšten spisak "zmajica"

Juniorke BiH igraju dva meča sa Slovenijom, saopšten spisak "zmajica"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. juniorke igraće mečeve u Sloveniji početkom juna.

Juniorke BiH igraju protiv Slovenije Izvor: FS BiH

Ženska juniorska fudbalska reprezentacija BiH odigraće u Termama Čatež dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Slovenije.

Izabranice Jelene Milović će prvi susret protiv Slovenije odigrati 4. juna u 17.30 časova, dok je drugi meč na programu 6. juna u 12:00.

Na spisku za ove utakmice našle su se: Nadija Golubović (SFK 2000 Sarajevo), Lejla Burek (Malme), Lejla Tucaković (Bej Eria Surf), Arijana Hafizović (Stremsgodset TF), Melina Omeragić (Servet), Dragana Marinković (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Marija Mihaela Maslać (ŽFK Leotar Trebinje), Bogdana Milićević (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Natalija Mirković (SFK 2000 Sarajevo), Nađa Ćerić (KFUM Kviner Oslo), Anđelina Laketić (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Hana Mešan (SFK 2000 Sarajevo), Lorin Šafenberg (Frajburg), Amila Abdukić (SFK 2000 Sarajevo), Zerina Marković (Univerzitet Memfis), Amina Krpo (Valerenga), Una Rankić (Bazel), Irina Erkić (ŽFK Radnik BetOle Bijeljina), Ana Jurić (ŽFK Leotar Trebinje), Velida Aličković (Majnc), Uma Hadžihajdarević (SFK 2000 Sarajevo), Sara Mujdžić (Sent Etjen) i Diana Memagić (Sent Galen).

Bh. juniorke će se okupiti 29. maja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajice fudbal omladinski fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC