Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

"Zmajice" u srijedu dobijaju protivnike: BiH drugi put domaćin Evropskog prvenstva!

Dragan Šutvić
Bh. juniorke igraće od 27. juna do 10. jula na prvenstvu Evrope.

Juniorke BiH dobijaju protivnike na Evropskom prvenstvu Izvor: FS BiH

Žrijeb grupa Evropskog prvenstva za igračice do 19 godina, koje će biti održano u Bosni i Hercegovini, biće održan u srijedu (22. april) u hotelu "Hills" na Ilidži sa početkom u 19.00 časova, saopšteno je iz bh. kuće fudbala.

Bosna i Hercegovina će od 27. juna do 10. jula 2026. godine biti domaćin ovog prestižnog takmičenja, na kojem će, uz domaću selekciju, nastupiti još sedam reprezentacija koje su plasman izborile kroz drugi krug kvalifikacija.

Tako će na završnoj smotri, uz "zmajice", nastupiti i Njemačka, Španija, Švedska, Poljska, Švajcarska, Austrija i Island. Na žrijebu će osam učesnika biti raspoređeno u dvije grupe sa po četiri tima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao domaćin, biće nosilac grupe A, dok će preostalih sedam selekcija biti raspoređene žrijebom bez nosilaca, redoslijedom koji počinje od grupe B .

Takmičenje će biti odigrano kroz grupnu fazu, polufinale i finale, koje je zakazano za 10. jul, a očekuje se da turnir okupi neke od najtalentovanijih mladih fudbalerki Evrope.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine već je bio domaćin jednog UEFA završnog turnira, kada je 2022. godine uspješno organizovao Evropsko prvenstvo za igračice do 17 godina.

