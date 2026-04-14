Prvi poraz BiH u kvalifikacijama za SP: Litvanija prejaka, razočaravajući rezultat "zmajica"

Bojan Jakovljević
Izabranice Selvera Hodžića do danas su imale maksimalan učinak u kvalifikacionoj grupi C1.

Izvor: Promo/FS BiH

Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas na gostovanju u Litvaniji 0:2, u susretu 3. kola grupe C1 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a u nastavku Rimantc Jonušaite golovima u 62. i 73. minutu donijela je pobjedu domaćem sastavu.

  • LITVANIJA - BIH 2:0 (0:0)
    /Jonušaite 62, 73/

Nakon utakmice selektor Selver Hodžić je izjavio:

"Razočaravajući rezultat i razočaravajuća igra sa naše strane. Prvih 15-ak minuta bili smo na dobrom nivou, međutim kasnije smo protivniku poklonili nekoliko prilika, a u nastavku su izvele tri-četiri kontre i postigle dva gola. Znali smo šta nas očekuje, ali smo kao tim podbacili i ovo nije izdanje kakvom težimo. U narednoj utakmici moraćemo pokazati drugačiji pristup i dosta bolju energiju", poručio je bh. selektor.

U drugom susretu grupe Estonija je sa 2:1 slavila protiv Lihtenštajna. Na tabeli nakon tri kola Bosna i Hercegovina zauzima drugo mjesto sa šest bodova, iza Litvanije koja je osvojila sedam, a ispred Estonije sa 4 i Lihtenštajna koji je bez bodova.

Obje utakmice četvrtog kola grupe C1 na programu su 18. aprila u 16 časova. "Zmajice" će gostovati selekciji Lihtenštajna u Vaducu, dok će u Talinu biti odigran meč Estonija - Litvanija.



