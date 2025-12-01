"Zmajice" u Zenici dočekuju Grčku: "Da pokažemo napredak i energiju koju želimo da vidimo"

Meč se igra u trening-centru FS BiH u Zenici.

Izvor: Promo/FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u utorak (2. decembar) u trening-centru FS BiH u Zenici odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Grčke.

Izabranice Selvera Hodžića su se u srijedu sastale sa Bjelorusijom, te su period između dvije utakmice maksimalno iskoristile za pripremu za drugi meč.

"Zadovoljni smo načinom na koji su igračice odgovorile na zahtjeve stručnog štaba tokom ove reprezentativne akcije. Od prvog dana radile su disciplinovano, motivisano i sa jasnom željom da pokažu koliko mogu. Ovo okupljanje nam je poslužilo da steknemo dodatnu sliku o tome na koga možemo računati u narednom periodu i koje igračice mogu odgovoriti izazovima koji nas čekaju. Ovo je dio našeg procesa, dio puta kojim želimo graditi stabilnu i takmičarski spremnu ekipu. Fokus nam je na stvaranju tima koji će u predstojećim kvalifikacijama izgledati ozbiljno, organizovano i konkurentno. Vjerujemo u djevojke i u ono što radimo, te očekujemo da protiv Grčke pokažemo napredak i energiju koju želimo da vidimo kod našeg tima", rekla je Alisa Spahić, trener u stručnom štabu "zmajica".

Utakmica počinje u 13.30 časova.

(mondo.ba)