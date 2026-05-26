Srbin će ostati jedina opcija Liverpula: Odlazi jedan od najboljih igrača, Miloš ga je izbacio iz tima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Endi Robertson napušta Liverpul poslije skoro decenije u klubu pošto je postao rezerva dolaskom Miloša Kerkeza.

Endi Robertson napušta Liverpul Izvor: EPA/Leszek Szymanski

Endi Robertson je po svoj prilici završio svoj neverovatan boravak u Liverpulu. Iskusni 32-godišnji lijevi bek proveo je devet godina na "Enfildu" i nakon Svjetskog prvenstva na kome će biti kapiten Škotske oprostiće se od kluba sa kojim je osvojio Premijer ligu, Ligu šampiona, Superkup Evrope, Svjetsko prvenstvo klubova, FA Kup, i Liga kup.

Nakon skoro 400 nastupa za "redse" gdje je godinama igrao praktično bez zajmene ove sezone je pao u drugi plan, iza Srbina koji nastupa za Mađarsku Miloša Kerkeza. Iako je djelovalo da će ostati u Engleskoj to možda ne bude slučaj!

Gdje će Endi Robertson? 

Sjajni lijevi bek je prema navodima brojnih engleskih medija imao sve dogovoreno sa Totenhemom, ali sada se Juventus pojavio kao potencijalna destinacija. Ne bi to bio prvi put da se desi neki takav transfer, pošto se sjećamo kako je Ešli Jang poslije godina i mnogo trofeja u Mančester junajtedu otišao u Inter i uzeo Skudeto.

Juventus je poslije dva kiksa u posljednja dva kola ostao bez Lige šampiona i igraće u Ligi Evrope naredne sezone. Probaće sve da dovedu pojačanja, a ako i obično pokušavaju da dovedu veterane iz jačih liga. Sa Endijem Robertsonom bi u Juventus mogao da dođe i Alison pošto su golmani Juventusa ove sezone bili vrlo upitni. 

Endi Robertson je već u januaru bio meta Totenhema, ali se taj transfer nije desio, prije svega zato što je on sam želio da ostane u klubu makar do kraja sezone, ali i zato što je Slotu trebala alternativa za Kerkeza koji nije do kraja ispunio očekivanja.

