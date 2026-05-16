Miloš Kerkez gledao kako Liverpulu izmiče Liga šampiona: Nije ni mrdnuo dok je padala golčina

Miloš Kerkez nije uradio mnogo da spriječi Džoša Mekgina da uvede Aston Vilu u Ligu šampiona.

Izvor: Darren Staples / AFP / Profimedia

Nastavlja se košmarna sezona Liverpula, sada su porazom od Aston Vile u gostima 4:2 (1:0) pali na peto mjesto na tabeli i vrlo su blizu da ostanu i bez mjesta u Ligi šampiona.

Potop Liverpula na kraju je u 88. minutu zapečatio Džon Mekgin golčinom sa 16 metara kada je Mamardašvili svojom paradom samo ulepšao nevjerovatan pogodak Škota koji je plasirao loptu u uglić gola za konačan rezultat.

Na kraju je pored Mekgina stajao Miloš Kerkez koji ga nije izblokirao i na kraju smo vidjeli jedan od ljepših golova ove sezone. Uživajte u majstoriji:

FOURTH GOAL



Aston Villa players are absolutely toying with Liverpoolpic.twitter.com/5YkTDmrhVPhttps://t.co/jtlcmHT9te — Troll Football Media (@TrollFootball2)May 15, 2026

Šta se dešava sa Liverpulom?

Sve je počelo pogotkom Morgana Rodžersa na dodavanje Luke Dinja u 42. minutu, a kada je na centaršut Dominika Soboslaja Van Dajk dao prvi gol na meču djelovalo je da imamo egal meč. Ipak Oli Votkins je pogodio dva puta u 57. i 73. minutu, a onda je uslijedila majstorija.

Poslije ovog meča Aston Vila je došla do 62 boda i osigurala je mjesto u Ligi šampiona, dok na kolo do kraja Liverpul nema sigurno to mjesto. Peti su, dok je Bornmut na šestom mjestu sa 55 bodova i mečom manje. Ako nekako pobijede Mančester siti "trešnjice" mogu u posljednjem kolu da dođu do mjesta u Ligi šampiona.