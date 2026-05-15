"Najbolji trener kog sam ikad imao": Moneke usred plej-ofa ABA pričao o treneru Valensije

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke analizirao je pobjedu crveno-bijelih, potom se osvrnuo na predstojeći "vječiti" derbi, a onda i na završnicu Evrolige

Crvena zvezda se ozbiljno namučila u plej-ofu ABA lige protiv Cedevita Olimpije, ali je domaćin na kraju uspeo da slavi. Jedan od važnijih u timu bio je Čima Moneke koji je poslije zakazanog duela sa Partizanom u regionalnom takmičenju izneo utiske. Nigerijac je naglasio da je tim Saše Obradovića bio nešto lošiji od Parnog valjka u prethodnim mečevima, ali će da predstojeće duele biti neophodan odmor ekipi, a posebno Monekeu koji se donedavno oporavljao od povrede. Na kraju, Moneke je izabrao i favorita u Evroligi - izabrao je Valensiju i naglasio da je trener španskog tima Pedro Martinez najbolji sa kojim je radio.

"Samo želim da uzmem slobodan dan i pokušam da se oporavim koliko god je moguće, kako bih mogao još više da pomognem timu. Znamo šta nas čeka. Svjesni smo situacije i zato moramo da pobijedimo", rekao je Moneke.

Kad je u pitanju maksimalna spremnost koju Moneke može da dostigne, Nigerijac nije zadovoljan situacijom u kojoj se nalazi. "Veoma sam daleko da budem na 100 posto, ali to nije važno. Ne igram u KLS-u, tako da nisam mogao da dozvolim da mi se sezona ovako završi. Nisam sto posto spreman, ali po mom mišljenju dovoljno sam dobar da pomognem i zato želim da budem na terenu."

Partizan je za ponedjeljak od 20 sati zakazao duel polufinala ABA lige. Crno-bijeli su bili bolji u prethodnom periodu, pa je to nešto na šta će tim sa Malog Kalemegdana posebno morati da osmotri.

"To da mi nismo bili dobri u posljednja dva susreta, a da su oni bili bolji od nas. Nije važno šta je bilo prije toga. Svaki put kada igramo protiv rivala, to je drugačija vrsta utakmice. Oni su to više željeli i zasluženo su pobedili."

Na čemu će onda tim morati da radi? "Mislim da je to isto što govorim tokom cijele sezone - moramo da budemo konstantniji i da igramo na pravi način od samog početka utakmice. Da igramo isto tokom cijelog meča - i kada otvorimo utakmicu i kada je neizvjesno i u drugom poluvremenu. To bi bilo sjajno."

"On najbolji trener koga sam ikada imao"

A, kako je završnica Evrolige sve bliža, ostaje neizbježno pitanje ko je favorit? "Mislim da bi Olimpijakos trebalo da bude favorit, ali pošto imam više prijatelja u Valensiji, vjerovatno navijam za njih. To bi bila ljepša priča za Evroligu. Pedro Martinez me je trenirao kada sam bio u Manresi. Mislim da je on najbolji trener koga sam ikada imao. Navijam za njega", rekao je Moneke.