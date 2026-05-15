logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Najbolji trener kog sam ikad imao": Moneke usred plej-ofa ABA pričao o treneru Valensije

"Najbolji trener kog sam ikad imao": Moneke usred plej-ofa ABA pričao o treneru Valensije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke analizirao je pobjedu crveno-bijelih, potom se osvrnuo na predstojeći "vječiti" derbi, a onda i na završnicu Evrolige

Moneke hvalio Pedra Martineza najbolji trener kojeg je imao Izvor: MONDO/Tijana Jevtić/Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda se ozbiljno namučila u plej-ofu ABA lige protiv Cedevita Olimpije, ali je domaćin na kraju uspeo da slavi. Jedan od važnijih u timu bio je Čima Moneke koji je poslije zakazanog duela sa Partizanom u regionalnom takmičenju izneo utiske. Nigerijac je naglasio da je tim Saše Obradovića bio nešto lošiji od Parnog valjka u prethodnim mečevima, ali će da predstojeće duele biti neophodan odmor ekipi, a posebno Monekeu koji se donedavno oporavljao od povrede. Na kraju, Moneke je izabrao i favorita u Evroligi - izabrao je Valensiju i naglasio da je trener španskog tima Pedro Martinez najbolji sa kojim je radio.

"Samo želim da uzmem slobodan dan i pokušam da se oporavim koliko god je moguće, kako bih mogao još više da pomognem timu. Znamo šta nas čeka. Svjesni smo situacije i zato moramo da pobijedimo", rekao je Moneke.

Kad je u pitanju maksimalna spremnost koju Moneke može da dostigne, Nigerijac nije zadovoljan situacijom u kojoj se nalazi. "Veoma sam daleko da budem na 100 posto, ali to nije važno. Ne igram u KLS-u, tako da nisam mogao da dozvolim da mi se sezona ovako završi. Nisam sto posto spreman, ali po mom mišljenju dovoljno sam dobar da pomognem i zato želim da budem na terenu."

Pogledajte

01:36
Čima Moneke
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Partizan je za ponedjeljak od 20 sati zakazao duel polufinala ABA lige. Crno-bijeli su bili bolji u prethodnom periodu, pa je to nešto na šta će tim sa Malog Kalemegdana posebno morati da osmotri.

"To da mi nismo bili dobri u posljednja dva susreta, a da su oni bili bolji od nas. Nije važno šta je bilo prije toga. Svaki put kada igramo protiv rivala, to je drugačija vrsta utakmice. Oni su to više željeli i zasluženo su pobedili."

Na čemu će onda tim morati da radi? "Mislim da je to isto što govorim tokom cijele sezone - moramo da budemo konstantniji i da igramo na pravi način od samog početka utakmice. Da igramo isto tokom cijelog meča - i kada otvorimo utakmicu i kada je neizvjesno i u drugom poluvremenu. To bi bilo sjajno."

"On najbolji trener koga sam ikada imao"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

A, kako je završnica Evrolige sve bliža, ostaje neizbježno pitanje ko je favorit? "Mislim da bi Olimpijakos trebalo da bude favorit, ali pošto imam više prijatelja u Valensiji, vjerovatno navijam za njih. To bi bila ljepša priča za Evroligu. Pedro Martinez me je trenirao kada sam bio u Manresi. Mislim da je on najbolji trener koga sam ikada imao. Navijam za njega", rekao je Moneke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čima Moneke Pedro Martinez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC