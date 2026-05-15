"Sklonio me iz Zvezde, nikad mi nije rekao zašto": Marka Simonovića i dalje boli otkaz

Bivši kapiten i pomoćni trener Crvene zvezde emotivno govorio o svom odlasku iz kluba na zahtjev trenera Duška Ivanovića.

Bivši kapiten i šuter Crvene zvezde Marko Simonović prvi put je javno pričao o svom neprijatnom odlasku iz kluba u vrijeme mandata trenera Duška Ivanovića. Počeo je tu sezonu kao njegov pomoćnik, ali se nije dugo zadržao - i nije mu jasno zašto nikad nije dobio objašnjenje zašto.

"Ne mogu da kažem da nisam dobar sa Duškom Ivanović, da smo se posvađali, ali bilo mi je čudno", rekao je on u podkastu "Sportcast sa Stevom i Nevenom".

"Radili smo zajedno dvije utakmice, ASVEL i Cibonu. Čak se na utakmici protiv ASVEL-a zahvalio stručnom štabu na konferenciji za medije, a znam da sa mu sigurno dao dosta savjeta na utakmici, pogotovo u drugom poluvremenu. Ne bih davao sebi na važnosti, ali krenula je komunikacija, pobijedili smo, pohvalio je, tražio od nas pred pripremu za sljedeći meč, mi to uradili... I onda poslije utakmice hop - sastanak."

Sastanku je prisustvovalo čitavo klupsko rukovodstvo.

"Tu svi, Nebojša (Čović), direktori Nemanja Vasiljević, Dozet i on i njegove riječi su bile: 'Nećemo više'"

"Rekao sam - OK, tako ide u ovom poslu, profesionalno i sve može, ali želim da znam zašto, jer nisam ja ovdje došao juče, već mi je ovo sedma godina. Nešto sam uradio za ovaj klub i kad je bilo najteže i najbolje. I bez lažne skromnosti, kad se igrao Top 8 doprinio sam mnogo tome da me tek tako sklanjate. Direktno sam to pitao Duška, sve super, ali želim da znam zašto", naglasio je Simović.

Obrazloženje nije dobio.

"Počeo je 'Ne mogu ja...' i samo ode čovjek sa sastanka. Zaista ne razumijem", dodao je bivši srpski reprezenativac, koji ove sezone vodi Sutjesku u Crnoj Gori.

Zabolio je Simonovića takav odlazak iz Zvezde

"Trenerska je veličina, svaka čast i stvarno mislim da je dobar čovjek, ali ne mogu da vjerujem da je to tako prošlo. Prije svega ljudski. Ljudi iz kluba su možda malo biti i matirani, jer je trenerska veličina tražila da ne budem tu, a sa druge strane - sa vama sam se dogovarao ljudi, tu sam bio postavljen kao trener kluba. Prošlo je to bezveze, glupo. Sa tim ljudima sam ostao jako dobar, ali...

Trebalo mi je vremena da to 'svarim'. Cijela ta sezona je krenula loše, upozoravao sam i nije to išlo u dobrom smjeru. Sve je ispalo naopako. Par puta sam poslije toga došao na košarku, da to ispoštujem, ali ne mogu, ostalo mi je to negdje u meni."