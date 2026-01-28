logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Simonović dao obećanje kumu koje je ispunio: "Borac želim da vidim u plej-ofu ABA 2 lige"

Simonović dao obećanje kumu koje je ispunio: "Borac želim da vidim u plej-ofu ABA 2 lige"

Autori Goran Arbutina Autori Haris Krhalić
0

Trener Sutjeske Marko Simonović komentarisao je večerašnji trijumf protiv Borca u dvorani Borik.

marko simonović Izvor: Promo/FK Borac

Košarkaši Sutjeske ubjedljivom pobjedom protiv Borca napravili su ogroman korak ka tome da reglurani dio ABA 2 lige završe na prvom mjestu. Tim iz Nikšića sada ima šest pobjeda i jedan poraz te ih do kraja očekuje još meč protiv tuzlanske Slobode.

Trener Sutjeske Marko Simonović bio je zadovoljan večerašnjom igrom, a Borcu je poželio da ih vidi u plej-ofu.

„Zadovoljan sam kako smo igrali na ovoj i na utakmici protiv Studenta. Mislim da smo uradili dobar posao ovdje, mi smo došli da uzmemo dvije pobjede i to smo i uradili. Znali smo da neće biti lako, sad da li je razlika možda realna ili nije, nije ni bitno. Igrali smo zaista dobru košarku, respektovali smo jer smo znali da imaju kvaliteta i prije svega sjajan karakter. Trener Šćekić izvuči maksimum iz ove ekipe, imali su nekih kadrovskih problema i mi smo to sve znali. Dobro smo se pripremili i napravili dobar posao. Njima želim puno sreće i nadam se da ću ih vidjeti u plej-ofu.“

Trener Borca Marko Šćekić i Simonović su kumovi, pa tako strateg tima iz Nikšića nije propustio priliku ni da se našali.

„Ja sam njemu obećao ljetos da ću da ga pobijedim u prvoj utakmici, a kakav bi ja kum bio ako ne bi obećanje ispunio. Šalim se naravno, poznajem ga dobro kako gleda na košarku, a znao sam da ima problema sa povredama igrača i mi smo to uspjeli iskoristiti“, rekao je Simonović.

Najefikasniji u redovima Borca večeras , pored Makitana, bio je Balša Mirotić koji je nakon meča otkrio šta je po njegovom mišljenju presudilo večeras.

„Nismo odgovorili na tu agresivnost, gdje su oni najjači, u prvom poluvremenu gdje su oni stekli ogromnu razliku. Vratili smo se na -12 do poluvremena, mislim da smo u treću četvrtinu opet ušli lošije. Oni su iskoristili to i čestitam košarkašima Sutjeske na pobjedi, a nama na borbi i idemo dalje“, rekao je Mirotić i prokomentarisao utakmicu protiv Vršca.

„To sigurno idemo da dobijemo, a ako nam se poklopi sve na tabeli mogli bi da prođemo dalje.“

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac KK Sutjeska Nikšić Marko Simonović aba 2 liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC