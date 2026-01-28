Simonović dao obećanje kumu koje je ispunio: "Borac želim da vidim u plej-ofu ABA 2 lige"

Trener Sutjeske Marko Simonović komentarisao je večerašnji trijumf protiv Borca u dvorani Borik.

Košarkaši Sutjeske ubjedljivom pobjedom protiv Borca napravili su ogroman korak ka tome da reglurani dio ABA 2 lige završe na prvom mjestu. Tim iz Nikšića sada ima šest pobjeda i jedan poraz te ih do kraja očekuje još meč protiv tuzlanske Slobode.

Trener Sutjeske Marko Simonović bio je zadovoljan večerašnjom igrom, a Borcu je poželio da ih vidi u plej-ofu.

„Zadovoljan sam kako smo igrali na ovoj i na utakmici protiv Studenta. Mislim da smo uradili dobar posao ovdje, mi smo došli da uzmemo dvije pobjede i to smo i uradili. Znali smo da neće biti lako, sad da li je razlika možda realna ili nije, nije ni bitno. Igrali smo zaista dobru košarku, respektovali smo jer smo znali da imaju kvaliteta i prije svega sjajan karakter. Trener Šćekić izvuči maksimum iz ove ekipe, imali su nekih kadrovskih problema i mi smo to sve znali. Dobro smo se pripremili i napravili dobar posao. Njima želim puno sreće i nadam se da ću ih vidjeti u plej-ofu.“

Trener Borca Marko Šćekić i Simonović su kumovi, pa tako strateg tima iz Nikšića nije propustio priliku ni da se našali.

„Ja sam njemu obećao ljetos da ću da ga pobijedim u prvoj utakmici, a kakav bi ja kum bio ako ne bi obećanje ispunio. Šalim se naravno, poznajem ga dobro kako gleda na košarku, a znao sam da ima problema sa povredama igrača i mi smo to uspjeli iskoristiti“, rekao je Simonović.

Najefikasniji u redovima Borca večeras , pored Makitana, bio je Balša Mirotić koji je nakon meča otkrio šta je po njegovom mišljenju presudilo večeras.

„Nismo odgovorili na tu agresivnost, gdje su oni najjači, u prvom poluvremenu gdje su oni stekli ogromnu razliku. Vratili smo se na -12 do poluvremena, mislim da smo u treću četvrtinu opet ušli lošije. Oni su iskoristili to i čestitam košarkašima Sutjeske na pobjedi, a nama na borbi i idemo dalje“, rekao je Mirotić i prokomentarisao utakmicu protiv Vršca.

„To sigurno idemo da dobijemo, a ako nam se poklopi sve na tabeli mogli bi da prođemo dalje.“