Crveno-plavi tek poslije produžetka slomili Slaviju: Banjalučani ostvarili 12. pobjedu u sezoni

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Banjalučani su tek poslije dodatnih pet minuta savladali "sokolove".

KK Borac Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

KK Borac Banja Luka je tek poslije produžetka uspio da slomi otpor Slavije u meču 15. kola Lige BiH i stigne do pobjede (93:90), 12. u sezoni.

Ekipa iz Istočnog Sarajeva bila je daleko bolji rival u prvom poluvremenu. "Sokolovi" su na pauzu otišli uz dvocifrenu prednost (34:46), što je domaći tim uspio da preokrene u prvoj polovini trećeg kvartala. Izabranici Marka Šćekića su serijom 17:5 stigli do 51:50, ali je završnica trećeg perioda potpuno pripala Slaviji, koja je do ulaska u posljednjih 10 minuta ponovo stekla dvocifreni kapital (55:65).

U završnici posljednje četvrtine, u prvi plan je iskočio Darko Talić, plejmejker KK Borac Banja Luka, koji je postigao posljednjih devet poena za domaće u tom dijelu igre, od čega sedam sa linije za slobodna bacanja.

Pri minimalnom plusu Slavije (79:80), Talić je pogodio uz faul iz dosta teške pozicije, a potom se "nagradio" iskorištenim bacanjem (82:80). Denijel Hornbakl potom nije bio precizan u šutu za tri poena, dok je odmah potom Talić realizovao nove "penale" za 84:80 na semaforu.

Uslijedila je brza trojka Žan-Pjera Sandersa, zatim je Talić ponovo bio hladnokrvan dva puta u šutu za jedan poen, dok je na isti način odgovorio pomenuti Hornbakl sedam sekundi prije kraja meča. Nastavila se igra živaca, pa je Talić opet iskoristio dva slobodna bacanja, da bi brži od sirene, pogodivši trojku za produžetak u Boriku, pogodio Sanders.

U dodatnih pet minuta Boris Dragojević je spojio dva dobra napada za 92:88, da bi Hornbakl, pri rezultatu 93:90, imao priliku da produži meč za još pet minuta, ali nije bio precizan.

Najefikasniji je u domaćem taboru bio Talić sa 23 poena, dok je Dušan Makitan ostvario dabl-dabl učinak od 21 poena i 17 skokova. Kod Slavije, prvo ime bio je Hornbakl sa 25 poena, dok je Sanders dodao 24.

Igrači KK Borac Banja Luka ponovo će na teren u srijedu. Ponovo će se naći na parketu Borika i odmjeriti snage sa nikšićkom Sutjeskom (20.00) u jednoj od presudnih utakmica u borbi za Top 8 u ABA 2 ligi.

