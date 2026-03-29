Marko Simonović osvrnuo se na situaciju sa početka trenerske karijere kada je Duško Ivanović tražio da bude isključen iz stručnog štaba Crvene zvezde, a tek je počeo da uči.

Mladi srpski trener Marko Simonović plasirao se sa Sutjeskom u polufinale ABA 2 lige, što znači da će se njegova ekipa boriti za ulazak u viši rang. Simonović je sa klubom iz Nikšića napravio veliki uspjeh već u svojoj prvoj sezoni, a njegov trenerski put je izgledao znatno drugačije nego što se očekivalo.

Po završetku igračke karijere, Marko Simonović je postao pomoćni trener u Crvenoj zvezdi kod Vladimira Jovanovića, ali se kratko zadržao i neočekivano brzo ga je Duško Ivanović odstranio iz stručnog štaba.

"Sedam godina sam tu proveo, a on me odmah otjerao": Marko Simonović ne može da oprosti Dušku

"Kada je umjesto Vlade došao Duško Ivanović, stigao je na sastanak i rekao: ‘Neću njega’, misleći na mene. Začudio sam se, očekivao i da će klub stati iza mene jer smo imali dogovor. Pitao sam Duška: ‘Zašto ne?’ Nema nikakvih problema, samo me zanimalo zašto, jer ja sam praktično ‘beba trener’, tek sam počeo. Ostao sam bez odgovora. Otišao je sa sastanka", rekao je Marko Simonović za "Meridijan Sport".

"To me baš pogodilo. Sedam godina sam proveo tu, nisam tek došao. Ali, dobro, to je profesionalizam. Nema osvrtanja. Idemo dalje", naglasio je Simonović koji je potom radio u Radničkom iz Kragujevca, pa sada u Sutjesci.

Kao i svaki bivši igrač Crvene zvezde - ne krije da sanja jednog dana i njenu klupu: "To će se desiti sigurno! Samo je pitanje vremena i momentuma. Da ne zvučim arogantno, ali desiće se", uz osmijeh je rekao Simonović koji nije htio da zvuči kao da "otima posao" Saši Obradoviću.

"Ne bih volio mnogo da ulazim u to, jer je Saša na klupi. Veliki zvezdaš koji sjajno radi svoj posao. Želim mu da što duže ostane u klubu, koliko god on voli, želi i misli da treba. Nisam razmišljao o tome kada će moj dolazak biti. Ali, prilično sam siguran da će se jednom dogoditi. Ko će biti tu od ljudi, koje će to vrijeme biti - vidjećemo", zaključio je Simonović koji je pohvalio i rad aktuelne uprave.

Sutjeska još čeka protivnika u polufinalu i to će biti bolji iz duela Zlatibora i TFT Skoplja, dok su s druge strane žrijeba Široki i Helios.