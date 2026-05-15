Skandal: Janik Siner natjerao sudiju da prekine meč, Medvedev samo slegao ramenima

Janik Siner je optuživan ranije da kod ATP-a ima razne vrste protekcija, a sada je u Rimu natjerao sudiju da meč prekine.

Sve može Janik Siner, pa i da prekine teniski meč kada mu se prohte. Upravo to je uradio u polufinalu ATP turnira u Madridu kada je natjerao Oreli Tort da prekine meč u trećem i odlučujućem setu.

Pri rezultatu 6:2, 5:7, 4:2 za Sinera u sedmom gemu trećeg seta počela je da pada jaka kiša. Servirao je Danil Medvedev, a kada je odigrano nekoliko poena kiša se pojačala. Pri prednosti za Rusa prišao je sudiji Siner i rekao joj da neće više da igra. Iako je ona rekla da je moguće nastaviti meč i da po pravilima nema problema sa terenom, meč je prekinut.

Šta se desilo?

Oreli Tort: Znam da pada kiša i da nije lako igrati u ovakvim uslovima, ali dok god je teren dobar igramo

Znam da pada kiša i da nije lako igrati u ovakvim uslovima, ali dok god je teren dobar igramo Janik Siner: Ali problem je linija, šta ako se okliznem na liniju?

Ali problem je linija, šta ako se okliznem na liniju? Oreli Tort: Možemo sada da nastavimo ako bude malo manje padalo?

Nakon toga se Oreli Tort okrenula supervizoru turnira i rekla mu: "Rekao je da neće da se oklizne na liniju i sada igra mora da stane."

Očigledno je poslije toga odlučeno da se više ne igra, a Francuskinja je prišla Danilu Medvedevu i rekla mu nekoliko riječi na francuskom. Kada je to čuo, nekadašnji broj 1 na ATP listi je samo slegao ramenima i uz osmijeh napustio teren.

Šta sada?

Prvi finalist Rima je specijalista za šljaku Kasper Rud, koji je u svom polufinalu počistio sa terena Lusijana Darderija 6:1, 6:1, Janik Siner i Danil Medvedev će nastaviti svoj meč sutradamn, a vidjećemo u kakvom stanju. Dodatno je Sineru ovo prekidanje prijalo jer je imao problema sa nogom u trećem setu i tražio je medicinsku pomoć.