"Ne mogu da dočekam meč sa Partizanom": Džordan Nvora otkrio šta im fali ove sezone

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora možda nije imao blistavo veče u majstorici protiv Cedevita Olimpije, ali je srećan zbog timske pobjede i raduje se polufinalu sa Partizanom. Očekuje tešku seriju koja počinje pred gostujućim navijačima i odbranu navodi kao ključnu i u pobjedi protislovenačke ekipe, ali i narednim utakmicama.

Pohvalio je saigrače koji su napravili razliku u momentima kada se lomio meč, ali o sebi nije želio da priča previše.

"Ključ pobjede je bila dobra odbrana. Petorka sa Džaredom, Tajsonom, Kalinićem i Čimom ili Semijem je bila ključna. Čima je odradio dobar posao u završnici. Nije vrijeme da pričamo o meni sada, važno je da smo pobijedili. Bio ja dobar u napadu ili ne, to sada nije bitno. Ostali momci igrali su sjajno večeras. Džared je imao odličnu utakmicu, Semi takođe, Kalinić isto. Ovo je timska igra, svi su odradili svoj posao".

Bilo je problema u protekloj seriji sa Cedevita Olimpijom, ali su u posljednjoj dionici uspjeli da odigraju sjajno defanzivno, a onda i da to naplate u napadu.

"Moramo da budemo koncentrisaniji, malo smo se zbunili u postavci odbrane. Došlo je do miskomunikacije i zato je djelovalo loše, ali kada svi ispoštujemo šta treba da radimo, onda nemamo tih problema. Moramo da znamo šta radimo", kaže Nvora.

Usput je između redova dao odgovor zašto su ostali na pragu plej-ofa Evrolige ove sezone. "Moramo da imamo naš identitet. Da igramo na naš način i da to bude takva odbrana. Svi u Evroligi igraju istu odbranu, pogledajte ostale ekipe. Na primjer Olimpijakos, oni imaju prepoznatljivu odbranu. Tako i mi moramo da imamo nešto. Najvažnija je komunikacija, svakako".

Raduje se novim vječitim derbijima u jedinstvenom ambijentu. Ovog puta će biti u lošijoj poziciji jer crno-bijeli imaju prednost domaćeg terena.

"Biće teška serija, radujem se njoj. Ne mogu da dočekam ponedjeljak. Moramo da radimo šta nam trener kaže, da ispoštujemo taktičke zamisli i odradimo šta treba. Ja sam uvijek pun samopouzdanja. Uzbuđen sam što ću igrati u ponedjeljak, biće dobra atmosfera, oni su domaćini, biće sjajno".

Kodi Miler-Mekintajer je van tima još od povrede na utakmici sa Barselonom u Evroligi, stvari idu na bolje, ali je još uvijek neizvjesno kada će se vratiti na teren.

"Kodi je dobro. Tu je svaki dan, sada nas motiviše, priča sa nama prije utakmica, oporavlja se. Radi prave stvari trenutno, ne želi da nešto zgriješi, gleda kako brže da se oporavi. Ne znam kakva je situacija sada, ali nadam se da će se vratiti brzo".