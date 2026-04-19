Prvi "Mersisajd" derbi na novom stadionu Evertona odlučen u 100. minutu (FOTO, VIDEO)

Autor Nebojša Šatara
U nedjelju je odigran prvi gradski derbi između Evertona i Liverpula na novom stadionu "Karamela".

Liverpul pobijedio Everton golom u 100. minutu Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Novi stadion Evertona "Hil Dikinson" bio je poprište "Mersisajd" derbija po prvi put nakon što je stari "Gudison" otišao u zasluženu penziju, a više sreće danas su imali fudbaleri Liverpula.

EVERTON - LIVERPUL 1:2 (0:1)

Iako je tim Dejvida Mojesa bio bolji rival od početka utakmice, gosti su stigli di prednosti u 29. minutu kada je Mohamed Salah rutinski završio akciju Kodija Gakpa.

Minut ranije "karamele" su pogodile mrežu "Redsa", tačnije Iliman Ndijaje, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda.

Ipak, u nastavku meča Everton je golom Beta izjednačio rezultat i činilo se da će prvi liverpulski derbi biti okončan remijem.

Međutim, u 100. minutu poslije kornera Dominika Soboslaja, najviši u skoku bio je kapiten Liverpula Virdžil Van Dajk, koji je glavom pogodio mrežu i osigurao pobjedu svom timu - 1:2.

Liverpul je s nova tri boda pobjegao u trci za plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Sada Mančester junajted i Aston Vila imaju po 58 bodova, Liverpul 55, a Čelsi koji je prestao da pobjeđuje je na 48 bodova, kao i Brentford i Bornmut. Everton, Brajton imaju 47, Sanderlend 46, Fulam 45...

Liga šampiona i u Birmingemu

Aston Vila je takođe uspjela da osigura mjesto u Ligi šampiona nakon dramatične pobjede 4:3 (2:1) nad Sanderlendom. Djelovalo je da će to biti rutina u jednom momentu, ali se sve iskomplikovalo.

Oli Votkins koji je nedavno postigao 100. gol u dresu Vile pogodio je već u 2. minutu, ali je Rig izjednačio u 9. Zatim je Votkins do poluvremena dao gol za 2:1 i tako se otišlo na odmor. Zatim je Morgan Rodžers pogodio za 3:1, ali kada je izgledalo da je sve gotovo Hjum i Isidor su u 86. i 87. minutu pogodili za izjednačenje. Na kraju je ipak u nadoknadi Tami Abraham dao gol za 4:3.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

