Holanđanin "uradio neoprostivo" - pet godina bio na Gudisonu, pa postao pomoćni trener gradskog rivala!

Džon Heitinga neće više biti omiljen među navijačima Evertona...

Izvor: Shutterstock

Pet godina je Džon Heitinga bio prvotimac Evertona, odigravši čak 140 utakmica u dresu kluba sa Gudisona.

Više nastupa uknjižio je samo za Ajaks (218), ali je sada povukao potez koji mu neće tako lako oprostiti navijači "karamela" – postao je pomoćni trener gradskog rivala!

Liverpul se oglasio saopštenjem u kojem je istakao da će Heitinga u radu pomagati Arneu Slotu, a u klub sa Enfilda dolazi iz Vest Hema, gdje je na 49 utakmica pomagao u radu Dejvidu Mojesu.

Do tada mu je kompletna trenerska karijera bila vezana za slavni klub iz Amsterdama. U Ajaksu je završio igračku karijeru, a potom prvi bio pomoćni trener u timu do 21 godine, a zatim je samostalno predvodio ekipe do 18, 19 i 21 godine.

Na kraju je, u prvoj polovini 2023. godine, bio prelazno rješenje na mjestu trenera prvog tima, naslijedivši Alfreda Šrojdera.

Kad je riječ o igračkim danima, na Ostrvo, odnosno konkretno u Everton, stigao je u septembru 2009. godine iz Atletika, a član kluba bio je do januara 2014. godine, kada se preselio u Fulam.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)