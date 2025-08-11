Olivia je "ženski Dražen" i jedina nada Hrvatske!

Upoznajte talentovanu hrvatsku košarkašicu Oliviu Vukošu koja dominira u konkurenciji daleko starijih devojaka.

Hrvatska košarka je u dubokoj krizi i tome najbolje svjedoči propast Cibone, kao i izostanak muške seniorske reprezentacije na Eurobasketu 2025, tako da sada Šarić, Hezonja i drugovi igraju pretkvalifikacije za naredno Svjetsko prvenstvo 2027. Međutim, možda ima nade. Doduše, ne za mušku košarku koliko za žensku!

Talentovana generacija hrvatske ženske košarkaške reprezentacije do 20 godina savladala je Bugarsku 82:78 i tako izborila povratak u "A" diviziju. U utakmici za treće mjesto na Eurobasketu "B" divizije, Hrvatska je bila bolja i radovala se u Miškolcu, prije svega jer je dobila košarkašicu koja zaista dominira. Zove se Olivia Vukoša i sa samo 16 godina uspijevala je da se nosi sa mnogo starijima od sebe, dobivši odmah nadimak na mrežama "ženski Dražen Petrović".

U pitanju je djevojka koja je rođena u septembru 2008. godine u Njujorku, a koja je nastupala na turniru na kome su igrale djevojke koje su i po tri godine starije od nje. Tek će napuniti 17 godina, a već privlači veliku pažnju jer je u pomenutom meču za treće mjesto protiv Bugarske imala 35 poena i 22 skoka. I to za 23 minuta na parketu.

Njeno vrijeme tek dolazi, ko zna kakvu bi statistiku imala da je igrala protiv djevojaka svoje dobi, tako da je turnir završila sa vrlo lijepim prosjekom od 15,6 poena i 9,1 skokova po meču.

Bila je sedmi strijelac i četvrti skakač turnira, a inače igra na poziciji krilnog centra. Vidjećemo da li će to i ostati njena pozicija, sada je visoka 194 centimetra, ali u tom dobu nikad se ne zna, možda još poraste i bude klasična "petica", što neće biti baš iznenađenje.

Olivia Vukoša dominira i u srednjoškolskoj konkurenciji i može da bira na koji će koledž, pa je već sada jasno da će se za nju "otimati" oni najprestižniji. Međutim, isto tako je jasno da neće igrati za reprezentaciju SAD, nego Hrvatsku, iako posjeduje i američko državljanstvo jer je rođena u Njujorku.

Njena porodica je inače dolazi iz okolice Zadra i Šibenika: "Moj deda Krsto je rođen i živi u Crnom. Njegova velika želja, isto kao i mog tate Damira, bila je da moje sestre i ja imamo hrvatsko državljanstvo jer je to ipak naša zemlja. Inače, osim u Crnom, u Primoštenu su moji drugi baka i deka i nastojimo što je moguće češće dolaziti u Hrvatsku. Uživamo tu i uvijek nam se kasnije teško vratiti u Ameriku", rekla je prije nekoliko godina Olivia Vukoša.

