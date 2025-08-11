logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Molim vas, morate to da sredite": Sabalenka stala pred kamere u Sinsinatiju i napravila šou!

"Molim vas, morate to da sredite": Sabalenka stala pred kamere u Sinsinatiju i napravila šou!

Autor Dragan Šutvić
0

Arina Sabalenka je poslije pobjede stala pred kamere i objasnila organizatorima turnira u Sinsinatiju u čemu griješe. Moraće to da poprave što prije.

Arina Sabalenka šou izjava u Sinsinatiju Izvor: Printscreen/Tennis Channel

Arina Sabalenka prošla je u treće kolo turnira u Sinsinatiju pošto je pobijedila Marketu Vondrušovu (Češka) - 7:5, 6:1. Mučila se Bjeloruskinja dosta u prvom setu, spasila je šest brejk lopti i poslije toga uspjela nešto lakše da završi posao. Poslije tog meča napravila je šou dok je davala izjavu pred kamerama. Imala je zamjerku za organizatore turnira koji su u razmaku od godinu dana renovirali dosta stvari.

"Kada sam došla ovdje pomislila sam 'gdje sam ovo ja'. Potpuno drugačiji turnir, impresivan posao su odradili. Sve je zbunjujuće. Polako se navikavam. Jedini zahtjev koji imam je da prostorija u kojoj se jede bude još veća. Ima toliko ljudi, premalo stolova. Molim vas da sljedeće godine napravite više prostora, svi vole da jedu, svi vole da provode vrijeme tamo. Molim vas, potreban nam je veći prostor. Osim toga, sve ostalo je super, uživam ovdje", poručila je Sabalenka.

Arina u narednom kolu igra protiv Britanke Eme Radukanu i biće to njihov treći susret. Oba dosadašnja dobila je bjeloruska teniserka. Posljednji put su se susreli na Vimbldonu i tamo je meč bio veoma neizvjestan (7:6, 6:4).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC