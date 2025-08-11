"Molim vas, morate to da sredite": Sabalenka stala pred kamere u Sinsinatiju i napravila šou!

Arina Sabalenka je poslije pobjede stala pred kamere i objasnila organizatorima turnira u Sinsinatiju u čemu griješe. Moraće to da poprave što prije.

Arina Sabalenka prošla je u treće kolo turnira u Sinsinatiju pošto je pobijedila Marketu Vondrušovu (Češka) - 7:5, 6:1. Mučila se Bjeloruskinja dosta u prvom setu, spasila je šest brejk lopti i poslije toga uspjela nešto lakše da završi posao. Poslije tog meča napravila je šou dok je davala izjavu pred kamerama. Imala je zamjerku za organizatore turnira koji su u razmaku od godinu dana renovirali dosta stvari.

"Kada sam došla ovdje pomislila sam 'gdje sam ovo ja'. Potpuno drugačiji turnir, impresivan posao su odradili. Sve je zbunjujuće. Polako se navikavam. Jedini zahtjev koji imam je da prostorija u kojoj se jede bude još veća. Ima toliko ljudi, premalo stolova. Molim vas da sljedeće godine napravite više prostora, svi vole da jedu, svi vole da provode vrijeme tamo. Molim vas, potreban nam je veći prostor. Osim toga, sve ostalo je super, uživam ovdje", poručila je Sabalenka.

Arina u narednom kolu igra protiv Britanke Eme Radukanu i biće to njihov treći susret. Oba dosadašnja dobila je bjeloruska teniserka. Posljednji put su se susreli na Vimbldonu i tamo je meč bio veoma neizvjestan (7:6, 6:4).

