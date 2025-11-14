logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako bi trebao da izgleda Nacionalni stadion u Zenici (FOTO)

Ovako bi trebao da izgleda Nacionalni stadion u Zenici (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković pokazao je u petak fotografije idejnog rješenja Nacionalnog stadiona u Zenici.

Vico Zeljković: Ovako bi trebao da izgleda Nacionalni stadion u Zenici (FOTO) Izvor: FSRS/Nikola Kulaga

Prvi čovjek FS BiH objavio je na društvenim mrežama kako bi trebao da izgleda budući Nacionalni stadion u Zenici, na kojem bi osim "zmajeva", trebali igrati i fudbaleri Čelika.

"Sa zadovoljstvom želim podijeliti da je završen idejni koncept Nacionalnog stadiona u Zenici, budućeg infrastrukturnog projekta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg ćemo raditi idejno rješenje i glavni projekat.

Očekivanja su da kompletna projektna dokumentacija bude gotova do avgusta 2026. godine, nakon čega planiramo započeti radove. Ovo je dugoročno važan korak za razvoj bh. fudbala i stvaranje kvalitetnijih uslova za sve selekcije, ali i novi dom zeničkog Čelika .

Način finansiranja će tek biti definisan, ali već sada razmatramo nekoliko održivih modela koji mogu osigurati realizaciju projekta u punom kapacitetu.

Nastavljamo raditi ambiciozno, planski i odgovorno", napisao je Zeljković na Fejsbuku.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vico Zeljković Fudbalski savez BiH Nacionalni stadion

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC