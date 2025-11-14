Ovako bi trebao da izgleda Nacionalni stadion u Zenici (FOTO)

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković pokazao je u petak fotografije idejnog rješenja Nacionalnog stadiona u Zenici.

Izvor: FSRS/Nikola Kulaga

Prvi čovjek FS BiH objavio je na društvenim mrežama kako bi trebao da izgleda budući Nacionalni stadion u Zenici, na kojem bi osim "zmajeva", trebali igrati i fudbaleri Čelika.

"Sa zadovoljstvom želim podijeliti da je završen idejni koncept Nacionalnog stadiona u Zenici, budućeg infrastrukturnog projekta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg ćemo raditi idejno rješenje i glavni projekat.

Očekivanja su da kompletna projektna dokumentacija bude gotova do avgusta 2026. godine, nakon čega planiramo započeti radove. Ovo je dugoročno važan korak za razvoj bh. fudbala i stvaranje kvalitetnijih uslova za sve selekcije, ali i novi dom zeničkog Čelika .

Način finansiranja će tek biti definisan, ali već sada razmatramo nekoliko održivih modela koji mogu osigurati realizaciju projekta u punom kapacitetu.

Nastavljamo raditi ambiciozno, planski i odgovorno", napisao je Zeljković na Fejsbuku.

(MONDO)