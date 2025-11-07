Davor Šuker u posjeti Banjaluci: Sastao se sa Vicom Zeljkovićem

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković sastao se u Banjaluci s FIFA ambasadorom Davorom Šukerom. Razgovarali su o fudbalu, kvalifikacijama i budućoj saradnji.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković danas je u Banjaluci ugostio legendarnog hrvatskog fudbalera i FIFA ambasadora Davora Šukera.

Kako je istakao Zeljković, susret je protekao u prijateljskoj i otvorenoj atmosferi, a dvojica fudbalskih funkcionera razgovarala su o brojnim temama – od Šukerovog bogatog iskustva i angažmana u FIFA, do aktuelnih dešavanja u našem fudbalu i predstojećih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Zeljković je čestitao Šukeru na imenovanju za FIFA ambasadora, dok je bivši napadač „vatrenih“ poželio reprezentaciji Bosne i Hercegovine uspjeh u kvalifikacijama i plasman na Mundijal.

„Razgovor smo završili simbolično – dogovorom da se ponovo vidimo na žrijebu u Vašingtonu“, poručio je Zeljković.