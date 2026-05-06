Sjećanja: Spektakularan 100. "vječiti derbi" - preokret pred 80.000 navijača na Đurđevdan

Derbi između Crvene zvezde i Partizana koji je odigran 1995. godine pamti se i danas. Nevjerovatna utakmica i preokret crveno-bijelih.

Crvena zvezda i Partizan odigrali su nedavno 179. vječiti derbi i na njemu tribine nisu bile pune. Za razliku od tog duela okršaj koji se pamti i dan-danas odigran je baš na današnji dan, na Đurđevdan, ali prije 31 godinu.

Tog 6. maja 1995. godine su crveno-bijeli poslije preokreta došli do trijumfa u jubilarnom 100. okršaju najvećih rivala. I to je meč koji se i dalje pamti. Odigran je pred oko 80.000 navijača i što bi se reklo u žargonu "igla nije imala gdje da padne". Tako je bilo na "Marakani" tada.

Nezvanične informacije kažu da je bilo oko 80.000 gledalaca uprkos tome što se meč igrao u vrijeme sankcija. I pored toga došli su i brojni strani izvještači koji su htjeli da vide kako to izgleda kada igraju dva najveća rivala. Taj meč imao je ogroman rezultatski značaj jer je šampionska trka bila neizvjesna.

Kako je izgledao meč?

Prvo poluvrijeme bilo je uzbudljivo, ali nije bilo golova. Dobre prilike imali su Dejan Rambo Petković, Dragan Ćirić, Darko Tešović, Albert Nađ i Srđan Bajčetić, ali su mreže ostale netaknute. Početak drugog poluvremena kasnio je desetak minuta zbog bakljade na južnoj tribini.

Golova nije bilo sve do 71. minuta kada je Nenad Bjeković postigao pogodak za vođstvo. Nastao je karambol u kaznenom prostoru i jedan od najznačajnijih Bjekovićevih pogodaka u karijeri. Ali, to je ujedno bio i znak za "buđenje" crveno-bijelih. Darko Kovačević je pogodio za izjednačenje sa penala u 79. minutu. Prije toga je u kaznenom prostoru oboren Mitko Stojkovski.

Uloge su zamijenili 10 minuta kasnije. Kovačević je šutirao sa dvadesetak metara, lopta je pala pravo na nogu Stojkovskom, a makedonski defanzivac se proslavio pogotkom za pobjedu. Taj gol ujedno je značio i da će puleni Ljupka Petrovića da postanu šampioni. Pobjegli su Vojvodini za tri, a Ljubiši Tumbakoviću i Partizanu za pet bodova.

Ko je igrao u tom derbiju?

Podsetite se čuvenog 100. derbija Zvezde i Partizana. Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Meč je odigran 6. maja 1995. godine na "Marakani" pred oko 80.000 navijača, a ovako su izgledale i postave dvaju ekipa na 100. vječitom derbiju.

Crvena zvezda: Milojević, Stefanović, G. Đorović, Radmanović, Stojkovski, Bajčetić, Adžić (od 61. Živković), Krupniković, Kovačević, Petković (od 82. Perović), Sakić. Trener: Ljupko Petrović.

Partizan: Pandurović, Mirković, Saveljić, Nađ, Bolić, Đurić, Tešović, Ćurčić (od 80. Trenevski), Bjeković, Ćirić, Milošević. Trener: Ljubiša Tumbaković.

