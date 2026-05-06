Zvezdan Terzić: "Srpske klubove da bude stid od koga ispadaju u Evropi"

Generalni direktor Crvene zvezde prozvao druge srpske klubove zbog neuspjeha u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Zvezdan Terzić ponosan je na desetu titulu koju je Crvena zvezda osvojila od kada je došao u klub, a generalni direktor sada još najavljuje i deseto uzastopno učešće u grupnim fazama UEFA takmičenja. Naravno, cilj je Liga šampiona, a poručuje da bi i drugi srpski klubovi trebalo da se ugledanju na Zvezdu.

"Niko Crvenoj zvezdi nije bilo šta poklonio. Morali smo krvavo da radimo, prije svega u utakmica UEFA, da se izborimo za koeficijent, mjesto na ranking listi i povlašćeni položaj koji danas imamo", rekao je Terzić za "Kurir".

"Uvijek ću ponoviti, naš uspon je krenuo do ljeta 2017. kad nismo bili šampioni, već drugi. Neka svi krenu tim našim putem, od prve runde kvalifikacija, pa dalje. To što naši klubovi ispadaju u prvom kolu od nekih klubova iz zemalja... Treba da ih je malo stid, ali to je njihov problem. Nije Zvezda tada imala bolju startnu poziciju od klubova koji će ovog ljeta krenuti u kvalifikacije za Ligu Evrope, ili Ligu konferencije. Ništa Zvezda tada nije bila bolja od njih sada. Izvolite, napravite nešto!".

Terzić se obratio "naučnicima"

Prema njegovim riječima, bilo je i grešaka u prethodnom periodu, ističe da se isto dešava u svakoj porodici, firmi ili nekom drugom velikom klubu, dodajući da su na kraju rezultati jedino mjerilo kvaliteta.

"Kad neko ko je zlonamjeran, hoće da nam umanji naše rezultate, onda kaže, lako je to uraditi u slaboj srpskoj ligi. Pa, u regionu ima mnogo klubova koji su šampioni u slabim ligama - Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj... Zašto njihovi klubovi nisu deset godina zaredom u grupnim fazama UEFA takmičenja? Kad je to tako lako. Evo, neka ovi 'naučnici' koji su sada drugi i treći krenu od prve runde, pa neka dođu do grupne faze, jer će onda imati ozbiljne bonuse i finansijske prihode od UEFA. Pa, će im evropske utakmice biti izlog za mlade igrače, ako ih imaju. Dobiće novac koji će moći da reinvestiraju. Sad je pitanje, jesu li ulagali u omladinsku školu", rekao je Terzić i dodao:

"Mi ne dobijamo pare od države, sami prihodujemo. Ponavljam 85 odsto prihoda Crvene zvezde je iz inostranstva. Mi smo usmjereni jedino na prodaju igrača. To je naš glavni izvor prihoda. Svake godine prodajemo najbolje igrače, da bi klub živio jer je ovo veliki aparat koji mnogo košta. A, dovodimo još bolje igrače. Zvezda je iz sezone u sezonu bolja i kvalitetnija. Prija mi priznanje od vječitog rivala, da je Crvena zvezda organizaciono otišla daleko naprijed od svih ostalih klubova. Kad smo kretali, to nije bilo iz podruma, već sa minus pet sprata".

Veća žal za Lilom nego Pafosom

"Iskreno, meni je veća žal za Lilom, nego za Pafosom", rekao je Zvezdan Terzić priznavši da mu je teže pala eliminacija na korak od osmine finala Lige Evrope, nego iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Odigrali smo vjerovatno, to ne kažem ja, već bivši igrači kao što su Boško Đurovski, Vladimir Petrović i Dule Savić, a oni dugo pamte Zvezdu u Evropi... Da ne pamte dominantniju Zvezdu na nekoj utakmici u gostima, u Evropi. Kaže Pižon, pobjeđivali smo 2:1 Liverpul 1973, ali to je bilo na kontru, pa da sačuvaš poslije glavu kroz bunker. A, mi smo protiv Lila, koji je ozbiljan evropski klub, dominirali tamo 90 minuta. Zna se da nam francuski klubovi ne leže, jer imaju igrače sa mnogo atletske moći...".

"Uspjeli smo da im se nametnemo. Prolaz smo ispustili tamo, trebalo je da pobijedimo 2:0, ili 3:0. Kad već odigraš tako kvalitetno, grehota je da to ne kapitalizujemo sa više golova, jer smo zaslužili. Bila bi to treća pobjeda nad Lilom u dva, ili tri mjeseca... A, to je teško. Ovdje smo primili gol na početku utakmice. Šta je tu je, sve je to neka škola za nas. Onda bismo išli na Aston Vilu i to bi bio spektakl, veliki povratak Crvene zvezde... Idemo dalje", rekao je Terzić za "Kurir".

Zvezda imala ponudu za novog sponzora

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Osvrnuo se Terzić na sponzorstvo sa Gazpromom i kompanijom koja je htjela da ga zamijeni na dresu Zvezde: "Ako neko misli da država upumpava pare od poreskih obveznika u Zvezdu, da mi pobjeđujemo zbog toga, taj je zlonamjeran i laže. Mnogo puta smo dokumentovali da ni na direktan, ni na indirektan način ne dobijamo pare od države. Ako neko spočitava da je novac od Gasproma novac od države, pravi veliku grešku. Prvo Gasprom je strana kompanija, drugo ne daju oni nama bilo kakvu donaciju. Grudi dresa Crvene zvezde vrijede mnogo! U deset sezona evropskih takmičenja, gdje milioni ljudi vidi na dresu Crvene zvezde Gasprom, to je ozbiljna promocija te kompanije".

"Prošle godine, imali smo ponudu jedne beting kompanije koja bila veća od Gaspromove, pa smo je odbili. Veliko hvala Gaspromu za ovih 16 godina sponzorstva, ali takođe, mislim da je Crvena zvezda u marketinškom smislu opravdala svaki uloženi evro. Niko bilo kome ne poklanja u Evropi, već daje da bi se reklamirao. A, Crvena zvezda je najveći brend Srbije! I ako hoćeš prozor na tržište, ne postoji bolje mjesto za reklamu od dresa Zvezde", zaključio je Zvezdan Terzić.

