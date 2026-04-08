Crvena zvezda odbila dvije ponude za Adema Avdića

Crvena zvezda za sada nema nameru da proda Adema Avdića jer ponude koje su stigle na adresu u Ljutice Bogdana nisu dovoljno dobre.

Crvena zvezda će ovog ljeta sigurno prodati Vasilija Kostova i to za više od 20 miliona evra, dok neće biti veliko iznenađenje ako zajedno s njim u paketu ode i talentovani Adem Avdić. Za sada, Crvena zvezda odbija ponude za njega, smatrajući da ipak nisu dovoljno dobre.

Prema informacijama "Sportskog žurnala", Crvena zvezda je odbila dvije ponude. Đenova je nudila šest miliona i 25 odsto od iduće prodaje Avdića, a Klub Briž osam miliona evra i takođe bonuse od naredne prodaje.

Na obje ove ponude generalni direktor Zvezdan Terzić rekao je "ne", smatrajući da to ne odražava trenutnu cijenu Avdića, kao ni njegov potencijal. Takođe, u Crvenoj zvezdi smatraju da ovo nije pravi trenutak za njegovu prodaju, verujući da bi na ljeto poslije Evropskog prvenstva za omladince na kome će Avdić predstavljati Srbiju - njegova cijena mogla da bude značajno uvećana. To je razlog zašto se ne žuri na "Marakani".

Postavlja se pitanje i da li je u planu Dejana Stankovića za narednu sezonu, bar u obimu koji bi opravdao odbijanje više ponude. Vidjeli smo da je ovog proljeća dobio veću minutažu kod njega nego kod Vladana Milojevića, ali je i dalje Nair Tiknizjan prvi izbor, s tim da stalno provejavaju informacije i o odlasku Jermena.

Na kraju "sve je otvoreno" - od toga da odu obojica, do toga da i obojica ostanu u Crvenoj zvezdi. Za sada je još prerano da se takve odluke donose, možda budu zavisile i od potencijalno direktnog učešća u Ligi šampiona.

