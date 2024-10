Terzić najavio debi novog klinca u Ligi šampiona!

Crvena zvezda će uskoro javnosti predstaviti i mladog lijevog beka Adema Avdića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima velikih problema na bekovskim pozicijama i rješenje mora da pronađe u sopstvenim redovima. Još neko vrijeme nećemo na terenu vidjeti Ognjena Mimovića, definitivno je "otpala" mogućnost da Piter Olajinka nastupi u zadnjoj liniji zbog teške povrede, dok smo vidjeli da ni Milan Rodić više ne može da izdrži tempo Lige šampiona.

Opcija nije ni Miloš Degenek, pošto nije registrovan za Ligu šampiona, dok iz povrede tek izlazi i Jegor Prucev koga je Milojević počeo da koristi kao beka, iako je više vezni fudbaler ili krilo. Zbog toga bi trener Zvezde mogao da se opredijeli za nekoga iz mlađih kategorija, što je doduše sada najavio i generalni direktor Zvezdan Terzić. Govoreći na RTS o odnosu sa Partizanom i ambicijama u Ligi šampiona, otkrio je i da bi Adem Avdić (17) uskoro mogao da dobije šansu.

"Crvena zvezda ulaže u omladinsku škol, četiri miliona evra godišnje. Mnogo smo uložili u infrastrukturu i poklopili smo tržište regiona. Doveli smo najbolju djecu iz čitavog regiona. Tek sada to daje rezultate. Nije slučajno što je Andrija Maksimović tu, da mu se pridružuju mladi Veljko Milosavljević i Adem Avdić će uskoro da debituje u Ligi šampiona", rekao je Terzić.

Adem Avdić i Vladimir Petrović Pižon.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Mukotrpan je rad za nama i to daje rezultate, Zvezda ne treba da brine. Dolazi još dosta klinaca poslije njih, recimo Vasilije Kostov, ali da ne nabrajam - da ne bih nekoga preskočio. Ne moramo da brinemo jer su naša dva najveća kapitala podigla koeficijent UEFA koji nam daje lakšu prohodnost kroz takmičenja i dodatne bonuse, kao i omladinska škola koja je postala fabrika", naglasio je direktor Zvezde.

Prema njegovim riječima, problem Crvene zvezde je što su "potrebe kluba velike" i oko 60 miliona evra potrebno je godišnje da bi sve funkcionisalo. Ipak, Zvezda je u situaciji da prodaje najbolje igrače i da konstantno dovodi nove i bolje, za manje novca, a da bi najbolje bilo kada ih "surovost tržišta ne bi tjerala na to".

"Ja bih volio da ne prodajemo svoje najbolje igrače, da imamo TV prava, ulaznice ili sponzori, to je tako svuda u Evropi. Čak 44 odsto su TV prava, a kod nas jedan odsto. Drago mi je da je UEFA objavila budžete da se vidi koliko smo inferiorni u odnosu na sve u "ligama petice". S pravom se neki pitaju da li nam pripada Liga šampiona po budžetu. Nama bi rezultatski više odgovarala Liga Evrope, to je prava mjera Zvezde da se mjeri sa klubovima iz zemalja kao što su Belgija i Holandija, a ne sa ovima iz Italije, Njemačke, Engleske, Španije i Francuske. I biće sve veća razlika, ali Zvezda ima obavezu prema armiji navijača, a to je da igra u Ligi šampiona", zaključio je Zvezdan Terzić.

Podsjetimo, Crvena zvezda ima 0 bodova poslije tri meča u Ligi šampiona, a iduće nedjelje na "Marakanu" dolazi Barselona i za taj meč su već sve ulaznice rasprodate.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!